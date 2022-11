Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom krijg je eigenlijk minder snel een nieuwe iPhone 14 als hij kapot is?

Wanneer je iPhone 14 kapot is wordt hij, normaliter, omgeruild voor een nieuw of ander gerepareerd exemplaar. Normaliter, want de zaken zijn bij Apple de laatste tijd een beetje veranderd. OMT-redacteur Jeroen Kraak legt je uit waarom.

Het is natuurlijk een kleine grote ramp als je telefoon kapot gaat. Vooral als het net die nieuwe iPhone 14 of 14 Pro is die je net hebt gekocht. Je wil dan ook dat deze snel gemaakt wordt. Dat proces wordt nu anders.

Geen nieuwe iPhone 14 meer als deze kapot is

Als je iPhone 14 of 14 Pro de afgelopen maand kapot ging, werd deze vervangen door een nieuw exemplaar en dat had een reden. De Apple Stores en Authorized Service Providers, die de telefoon kunnen repareren, hadden nog geen reserve-onderdelen. Dat is nu veranderd, waardoor je iPhone snel weer gerepareerd kan worden.

Het heeft natuurlijk voor en nadelen. Natuurlijk is een nieuwe iPhone 14 fijn, maar waarschijnlijk ben je aan je eigen iPhone 14 gehecht waar al je gegevens opstaan. Dat er nu ook voldoende onderdelen op voorraad zijn lijkt er dus ook voor te zorgen dat je telefoon sneller gerepareerd is.

Daarnaast is reparatie ook nog eens een keer milieuvriendelijker. Het toestel hoeft niet verscheept te worden en er kan simpel een enkel onderdeel vervangen worden.

Repareren is anders geworden

Bovendien is het nu makkelijker geworden om de iPhone 14 en 14 Plus te repareren. Door een nieuw ontwerp is het nu mogelijk om de achterkant los te maken en ze zo te fixen. Zo wordt het bijvoorbeeld simpeler om een batterij te vervangen zonder dat je allerlei onderdelen uit je toestel moet peuteren.

Bij de 14 Pro en Pro Max moet het nog steeds via de voorkant van het toestel gebeuren. Die modellen blijven dus wat lastiger om te repareren. De grote vraag is natuurlijk waarom Apple voor de Pro modellen voor een andere oplossing heeft gekozen.