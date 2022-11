Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Emergency SOS vanaf november op iPhone 14, maar krijgen wij het ook?

Apple brengt deze maand de gloednieuwe Emergency SOS-functie naar eigenaars van een iPhone 14. Het maakt dan niet uit welke versie je van de smartphone in huis haalt, omdat alle versies het ondersteunen. Tenminste, in de Verenigde Staten. Hoe zit dat dan met Nederland en België?

Het mooie aan dit nieuws is in elk geval dat we deze maand dus een gloednieuwe update kunnen verwachten voor iOS 16. Dat is wat Apple immers bevestigt op zijn website voor ondersteuning. Een precieze datum geeft het bedrijf niet, maar binnen nu en twee weken arriveert er dus een update voor iPhone 14.

Emergency SOS voor iPhone 14

Eén van de functies die Apple toevoegt is dus Emergency SOS. Dit is een optie die exclusief naar iPhone 14 en iPhone 14 Pro komt. De eerste twee jaar kunnen eigenaars van die smartphones hier gratis gebruik van maken; daarna moet je betalen. Helaas weten we nog niet hoe duur de optie na die twee jaar wordt.

Met Emergency SOS kun je noodberichten sturen wanneer je in een gevaarlijke situatie terechtkomt. Dat is met name handig voor mensen die vaak in gebieden zonder goed bereik vertoeven. Door de iPhone 14 naar een satelliet te wijzen, kunnen gebruikers zo’n bericht versturen naar Apple-medewerkers.

Maar komt dit ook naar Nederland?

Voordat dat bericht echter verstuurd wordt, dien je eerst enkele vragen te beantwoorden. Alle informatie komt vervolgens bij die Apple-medewerkers terecht, die dan uit jouw naam hulp kunnen inschakelen indien nodig. Zo heb je altijd een back-up bij de hand, mits je iPhone 14 van genoeg energie is voorzien.

Vooralsnog komt deze functionaliteit niet naar Nederland, België of andere Europese landen. Apple lanceert Emergency SOS namelijk alleen in Canada en de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk wanneer de optie in andere landen uitgerold wordt. Daar heeft Apple nog niets over bekendgemaakt.

