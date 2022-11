Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16 een drama voor je iPhone-batterij? Zes tips om dit op te lossen

De meest recente versie van iOS wil je natuurlijk meteen op je iPhone hebben. Toch is er altijd wel een bekende klacht: de batterij gaat na een software-update sneller leeg. OMT-redacteur Jeroen Kraak geeft je vijf manieren om dit op te lossen.

iOS 16 is nu al een tijdje uit. Het besturingssysteem kwam tegelijkertijd met de iPhone 14 op de markt. In deze versie zitten een aantal toffe features die je iPhone weer net wat soepeler en veelzijdiger maken.

Zo bespaar je via iOS 16 batterij op jouw iPhone

Die nieuwe functies vragen wat meer van je iPhone, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de nieuwste modellen. Als je dus een ouder model iPhone hebt, gaat het je meer energie en dus batterijduur kosten. Toch zijn er manieren om dit goed te maken. In dit artikel geef ik je vijf tips die je batterijduur verlengen.

#1 Zet Widgets uit op je Lock Screen in iOS 16

Een van de toffe nieuwe functies in iOS 16 is dat je jouw toegangsscherm (oftewel het scherm waarmee je jouw toestel vergrendelt) aan kunt passen. Hierdoor kun je kiezen voor bijvoorbeeld een ander lettertype of kleur van de tekst en klok.

Een andere mogelijkheid is om widgets toe te voegen, zoals bijvoorbeeld het weer of het laatste nieuws. Natuurlijk is het fijn, maar het heeft ook een nadeel. Een daarvan is dat je batterij sneller leeg gaat. Wil je dit dus voorkomen, dan is het beter om geen widgets toe te voegen.

#2 Gebruik Focus

Wellicht gebruik je de Focus-modus als je bijvoorbeeld gaat slapen. Deze instelling in iOS zorgt ervoor dat je per gebeurtenis (zoals werk of slaap) kunt instellen welke meldingen je te zien krijgt. Zo is je telefoon tijdens je slaap stil en krijg je tijdens het werk bijvoorbeeld alleen e-mails en berichten binnen.

Minder meldingen betekent dat de iPhone minder vaak informatie hoeft te vernieuwen. En je raadt het al: dit kost natuurlijk veel minder batterij. Handig natuurlijk als je wil dat je iPhone op een lading langer meegaat.

#3 Verminder achtergrondactiviteiten

Wellicht heb je het niet door, maar er zijn apps die ondanks dat je ze niet op je scherm hebt, toch op de achtergrond informatie vernieuwen. Het mooie is dat je zelf kunt instellen welke dit apps dit kunnen en mogen doen.

Om dit in te kunnen zien ga je naar instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond. Hier kun je per app kiezen welke op de achtergrond mogen verversen. Als je een app amper gebruikt, is het zonde om dit aan te laten staan, want dit kost natuurlijk wel energie.

#4 Pas je locatievoorzieningen aan in iOS voor je batterij

Bijna elke app wil wel toegang tot jouw locatie. Toch heb je bij veel programma’s er vrij weinig aan als deze je locatie weten. Het is natuurlijk onmisbaar voor een app als Google Maps, maar bij bijvoorbeeld de NS-app kun je gewoon zelf jouw station invoeren.

Niet alleen is het vanuit privacyoverwegingen goed om niet alle apps toegang te geven tot je locatie (hallo Facebook!), ook is het beter voor je batterij. Jouw locatie bepalen en delen kost namelijk flink wat energie. Bepaal dus goed met welke apps je dit echt wil doen en hoe vaak.

Om dit per app te bepalen ga je naar jouw Instellingen op de iPhone. Vervolgens scrol je naar beneden tot je bij Privacy en beveiliging terecht komt. Ga hier naar locatie. Hier kun je per app aangeven wanneer deze jouw locatie mag gebruiken.

#5 Beperk de apps die Bluetooth gebruiken op je iPhone

Voor deze batterijredder geldt eigenlijk hetzelfde als bij de vorige tip. Hoe minder apps deze functie gebruiken, des te minder energie het kost. Je hebt het wellicht niet door, maar veel apps willen maar al te graag gebruikmaken van Bluetooth en dan hebben we het niet voor besturingsprogramma’s voor bijvoorbeeld je oortjes.

En laten we eerlijk zijn, eigenlijk is deze functie behalve voor apparaten die je aan je iPhone bevindt, totaal onnodig. Om deze instellingen te vinden volg je dezelfde stappen als bij de locatie-voorziening. Alleen druk je in plaats van Locatievoorzieningen op Bluetooth.

In mijn lijst staat bijvoorbeeld HBO Max, Facebook en ESPN. Totaal onnodig dus. In het menu kun je per app kiezen welke Bluetooth mag gebruiken. Het is dus handig om dit regelmatig te checken om zo je batterij te ontlasten.

Check het gebruik van jouw batterij op je iPhone

Deze ligt misschien wat voor de hand, maar het kan nooit kwaad om te checken welke apps het meeste energie vreten. Dit kun je heel simpel vinden door in Instellingen naar Batterij te gaan.

Als daar een app tussen staat die je niet veel gebruikt maar wel veel batterij verbruikt, doe je er misschien beter aan om deze te verwijderen. Zo bespaar je weer wat energie.