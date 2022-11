Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.2: deze functionaliteiten en verbeteringen komen naar je iPhone

iOS 16.2 komt er binnenkort aan. Om dat vlekkeloos te doen is er een nieuwe betaversie voor ontwikkelaars om alles te testen. Dat betekent dat je weer een aantal nieuwe functies en verbeteringen op je iPhone kunt verwachten.

Als je een iPhone hebt, is er een dikke kans dat deze nu op iOS 16 draait. Het is het besturingssysteem dat bij de lancering van de iPhone 14 ook naar de oudere modellen kwam (tenminste, als je telefoon niet oud genoeg is).

iOS 16.2: alle functionaliteiten en verbeteringen voor de iPhone

De tweede ontwikkelaarsbeta van iOS 16.2 is zojuist uitgebracht. Daarin zijn een aantal opvallende veranderingen te zien ten opzicht van iOS 16.1 die waarschijnlijk nu op jouw telefoon draait. Maar wat is er nu echt anders?

Toegankelijkheid op je iPhone

Apple heeft het Toegankelijkheid-menu onder handen genomen. Het komt dan ook met verschillende opties om de iPhone gebruiksvriendelijk te maken.

Het meest opvallende is dat je in de nieuwe betaversie van iOS 16.2 de Toegankelijkheid-modus compleet naar je wensen kunt aanpassen. Zo kun je de layout van de menu’s op je iPhone aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan grotere pictogrammen of een simpeler vergrendelscherm.

Er wordt dan ook gewerkt aan een algemene nieuwe interface met de codenaam Clarity (vrij vertaald: helderheid). Deze is echter nog niet live. Deze vervangt het zogenaamde Springboard, de huidige interface.

Camera

Apple lijkt een probleem binnen de Camera-app op je iPhone te hebben verholpen. Voorheen lukte het niet om in deze app terug te swipen naar je vergrendelscherm. Dat is in deze betaversie wel weer mogelijk.

Nieuwe widget

In de tweede betaversie van iOS 16.2 er nu ook nieuwe widget te vinden. Deze kun je toevoegen aan je vergrendelscherm van je iPhone. Deze is speciaal bedoeld voor Meditatie. Deze is beschikbaar in twee verschillende groottes.

In de eerste betaversie van iOS 16.2 voor je iPhone zagen we al een nieuw widget voor Slapen. Je kunt dus prima je rust pakken in de nieuwe versie van de besturingssoftware.

Live activiteiten in iOS 16.2

Er komt een nieuwe optie voor Live activiteiten in iOS 16.2. Deze functie die speciaal is voor de iPhone 14 Pro en Pro Max krijgt de mogelijkheid voor nog meer frequente updates.

Muziek

In de Muziek-app zijn nieuwe animaties te vinden. Deze krijg je op je iPhone te zien wanneer je een nummer afspeelt of pauzeert of wanneer je een nummer skipt of terugdraait.