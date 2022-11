Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Intrigerende oplossing laat iPhone en iPad met de hersenen besturen

Hoewel de iPhone en iPad uitstekend met de handen te besturen zijn, kan het natuurlijk altijd makkelijker. In dit geval heb je er een kleine operatie voor nodig, maar dan heb je wel wat!

De gadget waar we het over hebben is de Synchron Switch, een implantaat dat ervoor zorgt dat apparaten als een iPhone of een iPad volledig zonder handen bestuurd kan worden. Voor de algemene consument misschien een beetje onnodig, maar voor sommigen wel echt een hele fijne oplossing.

iPhone en iPad te besturen met je hersenen

De Synchron Switch is dus een implantaat. Door gebruik te maken van een brede selectie aan sensoren, die door de bloedvaten lopen, is het mogelijk om gedachten naar apparaten te versturen. Zodra de gebruiker denkt aan het bewegen van zijn vinger, om bijvoorbeeld iets te selecteren op een iPhone, zal dat ook daadwerkelijk gebeuren.

Synchron is het bedrijf achter de intrigerende gadget en wist als eerste FDA-erkenning binnen te hengelen. Op moment van schrijven zijn er zes mensen in de wereld die gebruikmaken van de implantaat, maar dat moeten er in de toekomst uiteraard veel meer worden.

In hoeverre deze mensen ook Android-apparaten kunnen gebruiken is niet duidelijk. Op dit moment richt de Synchron Switch zich alleen op de iPhone en de iPad. En dat is met een reden.

“We zijn erg te spreken over iOS en andere Apple-producten, omdat ze zo toegankelijk zijn voor dit soort doeleinden”, laat mede-oprichter Tom Oxley weten.

Rodney Gorham

Hoewel de Synchron Switch voor veel consumenten waarschijnlijk een bizarre innovatie lijkt, blijkt het voor anderen een echte toevoeging te zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de Australische Rodney Gorham. Hij was voorheen softwareverkoper, maar anno 2022 helaas niet meer werkzaam vanwege zijn ziekte.

Gorham heeft Amyotrofische Laterale Sclerose, in de volksmond beter bekend als ALS. Zoals je wellicht weet heeft de ziekte een flinke impact op de fysieke functies van het menselijk lichaam. Het besturen van een iPhone of iPad is hierdoor bijzonder lastig.

Hij behoort tot één van de zes mensen in de wereld die de Synchron Switch gebruikt. Door te denken aan bewegingen of bepaalde woorden zorgt hij ervoor dat zijn ziekte hem niet belemmerd in zijn digitale leven. Iets dat toch weer laat zien hoe interessant technologie wel niet kan zijn.

