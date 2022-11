Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je deze instelling uit moet zetten voor jij je AirPods verkoopt

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent dat het een goed moment is om je oude spullen te verkopen. Voordat je jouw AirPods verkoopt is het handig om een instelling even uit te schakelen, aangezien je koper er anders vrij weinig mee kan.

Dat zit zo: AirPods hebben een zogenaamd Activation Lock, wat betekent dat ze worden gekoppeld aan de Apple ID van een gebruiker. Wil je jouw AirPods verkopen, dan is het belangrijk dat je dit eerst uitzet, zodat de draadloze oortjes niet meer aan jouw Apple ID gekoppeld zijn.

AirPods en het Activation Lock

De meeste AirPods worden ondersteund door de Zoek Mijn-functie van Apple, waardoor je de oortjes kunt terugvinden, zelfs wanneer ze niet verbonden zijn met je iPhone, iPad of Mac. Dat is natuurlijk erg handig, maar daar komt ook bij dat de oortjes een Activation Lock krijgen. De oortjes van Apple kunnen dus alleen gebruikt worden door de eigenaar.

Volgens Business Insider heeft een bedrijf dat refurbished producten verkoopt meer dan 30.000 onbruikbare AirPods verkocht, puur en alleen omdat ze nog gekoppeld zijn aan het Apple ID van de oorspronkelijke eigenaar. Schakel het Activation Lock daarom even uit, het bespaart jou en de koper een hoop tijd en moeite.

Zoek Mijn-functie uitschakelen

Het enige wat je hoeft te doen is de Zoek Mijn-functie van de oortjes uitschakelen. Zorg ervoor dat je AirPods in de case zitten, zodat ze inactief zijn. Open nu Zoek Mijn op je iPhone en druk op het tabblad Apparaten. Druk nu op je AirPods en kies voor Verwijder dit apparaat. Hierna moet je nogmaals bevestigen dat je het Activation Lock wil verwijderen.

Als je dit gedaan hebt, kun je jouw AirPods met een gerust hart verkopen. De nieuwe eigenaar kan de draadloze oortjes nu zonder problemen koppelen aan zijn iPhone of andere Apple-apparaat. Natuurlijk is het wel handig dat je ze van tevoren even schoonmaakt (en vergeet de case niet).