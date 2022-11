Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Topfit en altijd 100%: zo hou jij de batterij van je iPhone kerngezond

De batterijcapaciteit van je iPhone neemt af naarmate je hem langer gebruikt, maar er zijn heel wat dingen die je kunt doen om de levensduur van je batterij zoveel mogelijk te verlengen.

Tiktokker Shoandtech heeft daar iets op gevonden. Zijn twee jaar oude iPhone 12 Pro heeft namelijk nog altijd 100 procent van zijn originele batterijcapaciteit. Volgens de TikTokker komt dit door de manier waarop hij zijn iPhone oplaadt.

iPhone ‘s nachts opladen?

Volgens Shoandtech is het niet verstandig om je telefoon ‘s nachts op te laden. De TikTokker heeft zowel een iPhone 13 Pro als een iPhone 12 Pro die nog altijd een batterijcapaciteit van 100 procent hebben. Volgens hem komt dit omdat hij zijn telefoon niet ‘s nachts aan de lader legt.

Shoandtech raadt iPhone-gebruikers aan om het toestel op te laden op momenten dat je hem (bijna) nodig hebt. Als je nog 40 procent batterij overhebt, kun je de telefoon volgens hem beter laten liggen. In plaats daarvan kun jij je iPhone beter overdag opladen.

Twijfelachtig

Dit werkt waarschijnlijk niet voor iedereen, want je kunt nu eenmaal niet altijd een oplader paraat hebben wanneer je er overdag op uit gaat. Ook als je een lange dag voor de boeg hebt, wil je mogelijk liever met een volle batterij de deur uit.

Er zijn een hoop geluiden die elkaar tegenspreken op het gebied van het opladen van telefoons. Ook met de bewering van Shoandtech is lang niet iedereen het eens.

Klopt het wel?

Apple maakt namelijk gebruikt van een speciale oplaadmethode, waarbij de iPhone leert wanneer je jouw toestel nodig hebt. De batterij wordt dan tot een bepaald percentage opgeladen en pas naar honderd procent gebracht wanneer je hem echt nodig hebt.

Het is wel mogelijk dat dit alsnog een beetje invloed heeft op de levensduur van de batterij, maar dat is zo weinig dat het eigenlijk niet de moeite waard is om je daar druk over te maken. Maar eerlijk is eerlijk: een batterijcapaciteit van 100 procent na twee jaar gebruik is bewonderenswaardig. En dat heeft Shoandtech wel echt voor elkaar gekregen met zijn methode.