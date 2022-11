Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Met deze Apple-plannen kan het gebruik van Siri voorgoed veranderen

Achter de schermen voert Apple mogelijk binnenkort een grote verandering aan Siri door. Je spreekt de stemassistent nu nog aan door “Hey Siri” te roepen, maar dat gaat dus mogelijk deels op de schop. Als het aan de ingenieus bij de iPhone-maker ligt, dan gebruiken we voortaan het woordje ‘hey’ niet meer.

Dat blijkt uit de meest recente editie van Power On. Dat is een nieuwsbrief waar Bloomberg-journalist Mark Gurman verantwoordelijk voor is. In die nieuwsbrief deelt de redacteur nieuws over Apple en zijn producten, waaronder dus Siri. Wen er alvast maar aan: straks spreek je haar simpelweg aan met Siri.

Siri niet meer netjes aanspreken

Onduidelijk is nog echter hoe lang het duurt voordat het zover is. De technici achter de schermen hebben nog behoorlijk wat werk te verzetten om dit voor elkaar te krijgen. Ze zijn hier naar verluidt al maanden mee bezig; mogelijk wordt het nieuwe aanspreken ergens in 2024 uitgerold, aldus geruchtenmakers.

Momenteel zou Apple tevens het nieuwe commando testen met werknemers. Daardoor kan het bedrijf de benodigde data binnenhalen. Siri moet namelijk goed begrijpen wanneer je haar aanspreekt en wanneer niet. Zeker wanneer je woorden gebruikt die enigszins op Siri lijken. Hoe vaak Google hier in huis ongevraagd meedoet aan gesprekken is niet meer op één hand te tellen.

Apple werkt aan betere integraties

Daarnaast is duidelijk dat Apple werkt aan betere integraties voor Siri. Daardoor zou de populaire stemassistent beter moeten kunnen omgaan met diensten van derde partijen. Daardoor zou ze ook veel beter snappen wat je precies van haar verwacht, ongeacht de dienst of app die je op dat moment gebruikt.

Mocht Apple hierin slagen, dan staat het bedrijf op gelijk voet met Amazon. Wanneer je de Alexa-stemassistent wil aanspreken, dan roep je simpelweg “Alexa”, gevolgd door je commando. De Google Assistent is nu ook nog niet zonder ‘hey’ of ‘ok’ aan te spreken, en dat is misschien maar goed ook. Want een woord als ‘google’ heb je snel gebruikt, wanneer je iemand vraagt dat even lekker zelf te googlen.

