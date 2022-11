Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het Korreltje Zout: iPad van plastic, iconisch MacBook-logo en meer

Als er één bedrijf is waar wekelijks ongelofelijk vele over gesproken wordt in de wandelgangen, dan is het Apple wel. Wat dat betreft maakt het niet uit of men zit te wachten op een nieuwe MacBook, iPad of iPhone: er is altijd wel iets te vertellen.

Precies om die reden hebben we Het Korreltje Zout in het leven geroepen. In dit wekelijkse overzicht zet de redactie van One More Thing de grootste geruchten van de afgelopen week overzichtelijk op een rij.

De goedkope iPad van plastic

Afgelopen twee weken is er veel commentaar geweest op Apple en zijn nieuwe iPad-modellen. De reden: de hogere prijzen van de populaire tablets. Maar daar had het bedrijf wel iets op kunnen verzinnen.

Sterker nog: als we Bloomberg mogen geloven is dat precies wat Apple heeft gedaan. Het Amerikaanse bedrijf heeft achter de schermen namelijk het plan gehad om een goedkopere iPad, waarvan de achterkant van plastic is gemaakt, op de markt te brengen.

Dat is overigens niet het enige wat het bedrijf van plan was. Meer weten? Je leest het in het onderstaande artikel:

Apple grijpt voor iPhone 15 naar oude bekende

Hoewel Apple druk bezig is om zijn eigen 5G-modem te ontwikkelen, lijkt het project alles behalve vaart te maken. Daarom grijpt het bedrijf voor de iPhone 15, het model van volgend jaar, wederom naar een oude bekende.

Benieuwd wat de plannen zijn voor de samenwerking tussen Apple en Qualcomm? Je leest het in het onderstaande artikel:

Iconisch MacBook-logo maakt comeback

Hoewel het al weer even geleden is dat hij verdween, lijkt het iconische MacBook-logo nog altijd in het hoofd van Apple te zitten. Sinds een paar jaar stapte het bedrijf over van een lichtgevende variant, naar een die gemaakt is van aluminium.

Toch werd afgelopen week duidelijk dat Apple de droom heeft om terug te grijpen en het logo zijn comeback te laten maken. Je leest hieronder meer:

iPhone SE gerucht lijkt niet te kloppen

We waren vorige week misschien iets té enthousiast over een gerucht rondom de volgende iPhone SE. Dat de smartphone een nieuw ontwerp krijgt staat vast, maar in welke mate dit gebeurt lijkt nog niet duidelijk te zijn.

Waar we eerder een scherm van 6.1-inch hadden verwacht, lijkt Apple toch naar een iets kleinere model te grijpen. In het onderstaande artikel lees je meer:

MacBook-camera op hele bijzondere plek

Je volgende MacBook kan eventueel over een camera beschikken die zich wel op een hele bijzondere plek bevindt. Volgens een toegewezen patent zou Apple van plan zijn om de camera aan de achterkant te monteren.

Op welke manier dat precies gebeurt lijkt nog niet helemaal duidelijk te zijn en er valt ook nog niets te zeggen over de functionaliteit ervan. Al hebben we, zoals je in het onderstaande artikel kunt lezen, wel een idee: