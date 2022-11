Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze handeling maakt (meestal) een einde aan al je iPhone-problemen

Werkt je iPhone 14 of oudere iPhone niet maar naar behoren? De kans is groot dat de oplossing dichterbij is dan je denkt. Met een bepaalde handeling maak je namelijk negen van de tien keer een einde aan alle problemen die je mogelijk tegenkomt.

Vaak helpt het namelijk om je iPhone opnieuw op te starten, door het toestel simpelweg uit te zetten en vervolgens weer opnieuw aan te zetten. Dit is natuurlijk zo simpel dat het haast geen trucje te noemen is, maar mocht het je op een of andere manier niet lukken om je toestel uit te schakelen door middel van de aan/uit-knop en een van de volumeknoppen (of via de instellingen), dan is er een andere methode die je kunt proberen.

iPhone-problemen verhelpen

Het is namelijk ook mogelijk om je toestel te forceren om opnieuw op te starten. Deze methode werkt vanaf de iPhone 8 en nieuwer, en dus ook voor de iPhone SE 2. Deze manier is vooral handig wanneer het touchscreen van je telefoon niet meer werkt of wanneer het toestel niet meer reageert.

Houd als eerste kort de bovenste volumeknop ingedrukt, doe dit vervolgens ook bij de onderste volumeknop. Houd de aan/uit-knop aan de zijkant nu net zo lang ingedrukt totdat het Apple-logo verschijnt. Vanaf dat moment kun je de knop loslaten. Als het goed is zal je iPhone nu opnieuw opstarten.

Als ook dat niet werkt

Mocht deze methode niet werken, dan zou je nog de herstelmodus van je iPhone kunnen proberen. Hiervoor moet je jouw telefoon verbinden met een pc of Mac door middel van een Lightning-kabel. Geef op je toestel aan dat je de pc of Mac vertrouwt.

Houd de bovenste volumeknop van je iPhone nu kort ingedrukt, en doe dit vervolgens ook bij de onderste volumeknop. Houd daarna weer de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm van de herstelmodus verschijnt. Je ziet dan een laptop en een kabel in beeld.

Open de Finder op je Mac of iTunes op een pc en kies je iPhone uit de lijst. Je kunt er vervolgens voor kiezen om iOS opnieuw te installeren op je iPhone door op update te klikken, zodat je geen data verliest. Met herstel wordt alles op je smartphone verwijderd en krijg je een verse installatie van iOS.

Indien je toevallig een back-up (in de cloud) hebt van je bestanden, is die laatste optie niet zo’n probleem. Maar als je die niet hebt, verlies je mogelijk al je data. Het kan in dat geval slimmer zijn om eerst contact op te nemen met Apple of een reparatiecentrum.