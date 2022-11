Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Grootste onhandigheid Philips Hue verleden tijd dankzij deze gadgets

De lampen van Philips Hue verlichten je huis als een baas, maar het is toch wel even wennen dat je de lichtknoppen in huis niet meer kan gebruiken. Ook mensen die bij je over de vloer komen zullen dat probleem kennen. Gelukkig heeft Philips Hue daar een oplossing voor!

Hoewel je de slimme lampen in principe wel met de lichtknop uit kunt zetten, kun je ze daarna niet meer op de slimme manier aanzetten. Tenzij je uiteraard opnieuw de lichtknop gebruikt en weer in de Philips Hue-app duikt of Siri een commando geeft. Dat haalt weer wel een beetje het doel weg van slimme verlichting.

Philips Hue: geen enkele frustratie meer

Philips Hue heeft verschillende slimme lichtknoppen in het assortiment, waardoor je geen slimmigheidjes in je huis hoeft te verliezen. En toch kun je zo nog gebruikmaken van je oude gewoonte om de fysieke lichtknop in huis te gebruiken.

De slimme schakelaars werken op batterijen en kun je werkelijk overal in huis zonder bedrading monteren. Je kunt ze bijvoorbeeld in de buurt van je bestaande schakelaars hangen of juist naast je bed, zodat je de slimme lampen ‘s avonds gemakkelijk kunt uitschakelen.

Deze opties zijn er

Je hebt de keuze uit drie smaakjes. Eén daarvan is een dimmerschakelaar, die ook als afstandsbediening te gebruiken is. Deze hang je aan de muur en bevat knoppen om het licht aan- en uit te zetten en te dimmen. Ook heeft Philips Hue een slimme knop, die waarschijnlijk het meest lijkt op je oude lichtknop. Je kunt hier je lampen mee aan- en uitzetten, en door de knop ingedrukt te houden dim je de verlichting.

Daarnaast is er de nieuwe Tap-schakelaar van Philips Hue. Deze beschikt over vier knoppen, waarmee je met één systeem de lampen in maximaal drie verschillende kamers kunt bedienen. Je kunt de Tap-schakelaar aan de muur bevestigen en de knop er ook vanaf halen om als afstandsbediening te gebruiken.