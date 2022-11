Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Google geeft Apple het nakijken met functie die iMessage moet hebben

Google is Apple graag een stapje voor als het op software aankomt. Beide bedrijven werken bijvoorbeeld aan eigen chatapps die allerlei extra functies aanbieden. In beide gevallen kun je op berichten reageren met berichtreacties. Met iMessage op iOS krijg je toegang tot zes opties, maar dat is eigenlijk vrij beperkt.

En dat moet ook Google gedacht hebben. Die rolt namelijk een gloednieuwe mogelijkheid uit voor zijn eigen berichtenapp, waarmee het mogelijk is uit een groter scala aan emoji te kiezen. Aanvankelijk krijg je een aantal standaardopties voorgeschoteld, maar met een druk op de plusknop opent er een wereld voor je.

Alle emoji’s beschikbaar in Google Berichten

Het is nog een beetje onduidelijk welke gebruikers er op moment van schrijven mee aan de slag kunnen. Maar 9to5Google meldt dat de extra opties in elk geval in een bèta opgedoken zijn. Dikke prima, natuurlijk, want dat betekent dat de update mogelijk snel arriveert voor alle gebruikers van de Berichten-applicatie.

Met deze zet loopt Google dus een stapje voor op Apple. De iMessage-dienst ondersteunt nu nog zes plaatjes (die we niet écht emoji kunnen noemen). Dit zijn het hartje, het duimpje omhoog en omlaag, de HAHA, het uitroepteken en het vraagteken. Op zich kun je hiermee uit de voeten, maar extra opties zijn altijd beter.

Met WhatsApp kan dit ook gewoon

Gelukkig sta je niet helemaal in de koud als iOS-gebruiker. Want met een dienst als WhatsApp kun je ook gewoon op berichten reageren met alle emoji’s die de app aanbiedt. Gebruik je alleen iMessage, dan heb je daar niet zoveel aan. Maar dat betekent dus niet dat dit helemaal onmogelijk is op het Apple-platform.

Het vervelende aan deze situatie is nu wel dat wanneer iemand een reactie geeft vanuit Android, deze als los bericht op iOS binnenkomt. Dan heb je dus in feite niets aan die berichtreacties, want die moet de overdaad aan verstuurde berichten tegengaan. Hopelijk lossen Apple en Google die irritatie later nog op.

9to5Google