De goedkope iPad van plastic die (helaas) nooit het daglicht zag

De nieuwe iPad (tiende-generatie) zorgt voor de nodige ophef. Apple heeft besloten het instapmodel te voorzien van een nieuw ontwerp, wat voor een flink hoger prijskaartje zorgt. Toegankelijk is de tablet niet meer, maar dat had zomaar anders kunnen zijn.

Als we Bloomberg mogen geloven heeft Apple in het verleden namelijk hard nagedacht over een oplossing voor dit probleem. Maak kennis met de iPad van plastic die we, waarschijnlijk, nooit gaan zien.

Goedkopere iPad dankzij plastic

Om de strijd aan te gaan met de Chromebook van Google had Apple een prachtig plan. Het Amerikaanse bedrijf stond op het punt om een iPad op de markt te brengen met een achterkant die gemaakt is van plastic. Zie het als een iPhone 5c, maar dan een heel stuk groter.

De kracht van het idee zat ’em voornamelijk in het toetsenbord, ook gemaakt van plastic, die consumenten bij de aankoop van de iPad zouden krijgen. Hoewel de Chromebooks minder dan 200 dollar kunnen kosten, had Apple het plan om de tablet voor minder dan 500 dollar op de markt te brengen. Iets dat het uiteindelijk niet deed.

Hoewel het project tot op heden nooit het daglicht zag, wil Apple wel dolgraag de strijd aan blijven gaan. Dat is dan ook de reden dat de negende-generatie iPad, die te koop is met een vanaf prijs van 439 euro, nog steeds te bestellen is.

Het mag duidelijk zijn dat Apple zelf ook wel doorheeft dat de tiende-generatie iPad zijn doel in ieder geval voorbij schiet.

Hoe groot is de kans?

Apple vertelde tot op heden niemand over de iPad van plastic, maar door de bronnen van Bloomberg komt het verhaal toch aan het licht. Waarom dat het geval is weet niemand, al kan het zijn dat de plannen misschien alsnog van de plank gehaald worden.

Het gat tussen de iPad (tiende-generatie) en een Chromebook is anno 2022 tamelijk groot. Mocht het Amerikaanse bedrijf toch echt de schoolbanken willen veroveren, zou het na moeten denken over een kleine wijziging in de strategie.

Wat ons betreft past een iPad, gemaakt van goedkopere materialen, uitstekend in die strategie.