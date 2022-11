Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sam Bankman en de val van FTX: een goed verhaal voor Apple TV+

Het lijkt erop dat Apple TV+ binnenkort een exclusieve film kan gaan aanbieden over de val van cryptobeurs FTX en oprichter Sam Bankman-Fried. Het verhaal wordt geschreven door Michael Lewis, die eerder verantwoordelijk was voor Moneyball, The Big Short en The Blind Side. Hij heeft dus ervaring met dit soort verhalen.

Wat zijn dat dan voor soort verhalen? Nou, verhalen die gebaseerd zijn op gebeurtenissen vanuit de echte wereld. De schrijver heeft de afgelopen zes maanden veel tijd doorgebracht met Bankman-Fried, dus hij heeft behoorlijk wat kennis en ervaring opgedaan. Dat gaat ongetwijfeld een spectaculaire film opleveren.

FTX-film over Sam Bankman op Apple TV+

Mocht de deal met Apple doorgaan, dan verslaat Apple TV+ concurrenten als Netflix en Amazon. Mogelijk gaat het om een flink bedrag van tenminste zeven cijfers, aldus bronnen die bekend zijn met de plannen. Ook wordt er gesproken over een eventuele deelname van Adam McKay, die The Big Short op het scherm kreeg.

Er is echt bar weinig bekend over het project, op moment van schrijven. De ontwikkelingen gaan nu razendsnel. Bronnen melden dat Lewis momenteel niets meer heeft dan een pitch over het onderwerp en een simpele belofte. De belofte om een deep dive te maken in een complexe situatie en alles interessant te houden.

Apple-eitje

En dat kan Lewis. Met zijn eerdere verhalen laat de schrijver zien complexe, vaak financiële materie vermakelijk te houden. Voor dit nieuwe project moet Lewis er wellicht toch even goed voor gaan zitten. Zaken over cryptocurrency’s kunnen al snel onnavolgbaar worden voor een gemiddelde mens of filmliefhebber.

Zijn nieuwste boek gaat in elk geval een poging wagen om de situatie omtrent de val van FTX en zijn oprichter te duiden. Zijn bedrijf ging eerder deze maand failliet en sindsdien moet Bankman-Fried dealen met de snel veranderende en ontwikkelende situatie. Ook zonder film kun je dit met een goede bak popcorn volgen.

Deadline