Freeform tovert je iPad of iPhone om tot whiteboard (en zo doet het dat)

Apple lanceert met iPadOS 16.2 een app met de naam Freeform en wij zijn op voorhand fan. Het is namelijk een ogenschijlijk simpel programma, maar blijkt veelzijdiger dan je denkt.

Freeform op iPad van Apple is zo mogelijk een van de tofste applicaties die je op binnenkort kan krijgen. Freeform kan dan ook bijna alles als het gaat om workflow management. Maar waarom is het zo goed?

Freeform op je Apple iPad is zo fijn

Er zijn een aantal redenen waarom Freeform zo indrukwekkend is. Het is vooral de schattige ‘knulligheid’ die de app biedt, maar toch levert het weinig in als het gaat om veelzijdigheid.

#1 Terug naar Windows clip art op je Apple iPad

Het mooie van iets creëeren is om dingen te visualiseren die in je hoofd opkomen. De app Freeform biedt die mogelijkheid. Je kan namelijk talloze ‘ouderwets clips’ toevoegen (die wel erg lijken op clip art in Windows). Hieronder vallen dingen als basic, aardrijkskunde, objecten, dieren, eten, natuur, symbolen, opleiding, kunst, wetenschap, mensen, plekken, activiteiten, transportatie, werk en ornamenten.

#2 Freeform ondersteunt veel applicaties

Het is in Freeform super makkelijk om foto’s en video’s uit je Foto-app te gebruiken. Daarnaast is het ook mogelijk om in Freeform een foto te nemen of een video te maken die direct in het document gezet wordt.

A la Photoshop is het ook mogelijk om meerdere lagen te gebruiken. Hierdoor zet je makkelijk een foto of een video over je bestaande lay-out.

#3 Stickies

Soms heb je wellicht tijdens een brainstorm ineens ideeën die bruikbaar, maar wellicht in eerste instantie niet relevant zijn. Hiervoor kan je vrij eenvoudig Stickies gebruiken in Freeform. Voor Mac-gebruikers onder ons; ze komen inderdaad bekend voor aangezien dit ook al mogelijk was in macOS.

Om de functie nog verder uit te breiden is het mogelijk om in je Stickies tekstopmaak te gebruiken. Hierbij kan je bijvoorbeeld kiezen voor dikgedrukt, lijstjes en het formaat van je lettertype.

#4 Een keur aan kleuren

Bij het gebruik van Stickies en aantekeningen is het ook mogelijk om je eigen kleuren aan te passen. Niet alleen heb je toegang tot sliders om dat voor elkaar te krijgen, maar kan je ook hex-codes invullen. Op die manier maak je eenvoudig een document dat volledig past bij een eventuele huisstijl.

#5 Freeform is niet zomaar een speeltje

Het intrigerende feit van Freeform is dan ook dat het niet alleen een knutselprogramma is. Het is namelijk prima mogelijk om je bestanden in een ‘volwassen’ bestandsformaat op te slaan. Dit is bijzonder handig wanneer je het bestand wilt delen via bijvoorbeeld e-mail, Teams of andersoortige software dat op werk gebruikt wordt.

Mocht je liever samenwerken aan je ‘board’ dan is dat ook prima. Het is namelijk mogelijk om meerdere mensen toe te voegen aan je project. Dat maakt Freeform de ideale tool voor bijvoorbeeld brainstormsessies.

Freeform is nu gratis beschikbaar voor iPad. Je moet echter wel even iPadOS 16.2 downloaden.