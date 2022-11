Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Foxconn reageert op harde clash tussen werknemers en autoriteiten

Eerder deze week stonden werknemers van iPhone-leverancier Foxconn te protesteren. Honderden mensen gingen de straten van Zhengzhou op om hun ongenoegen te uiten. Hun klachten: ze hebben het gehad met alle restricties omtrent covid-19 en het bedrijf zou hun lonen te laat hebben uitbetaald.

Wellicht heb je de beelden voorbij zien komen deze week. Niet alleen verschenen er korte video’s, ook waren er heuse livestreams. De mensen achter die livestreams zeggen ze dat ze achteraf door de politie in elkaar zijn geslagen. Maar één Foxconn-medewerker claimt inmiddels dat de situatie aldaar bedaard is.

Foxconn biedt excuses aan

Dat de situatie ontzettend rommelig was, is duidelijk. Vorige maand kreeg China wederom te maken met een lockdown, waardoor de deuren van de fabriek dicht gingen. Sommige medewerkers besloten toch naar buiten te gaan, zodat ze naar huis konden. Vervolgens trok Foxconn nieuwe mensen met mooie beloftes aan.

Eén werknemer laat weten dat de contracten ondertussen aangepast werden, waardoor ze naar de mooie bonussen konden fluiten. Ook werden ze in quarantine geplaatst zonder eten. Foxconn heeft inmiddels gereageerd op deze situatie en biedt hiervoor zijn excuses aan. Het gedoe met betaling komt door een “technische fout”.

Hetzelfde als iedereen

De grootste iPhone-producent laat weten dat iedereen hetzelfde betaald krijgt en dat de bonussen alsnog volgen. Ook meldt het bedrijf dat het in contact is met iedereen die getroffen is door de fout en dat er naar oplossingen gezocht worden. In sommige gevallen lijken de problemen ook daadwerkelijk opgelost te zijn.

Niet alleen laten verschillende medewerkers weten inmiddels betaald te zijn (inclusief hun bonus), ook zijn de protesten opgehouden. Maar goed, in een gesloten land als China kan dat ook door een politiemacht komen, bijvoorbeeld. Voorlopig lijkt de situatie echter weer gekalmeerd te zijn bij Foxconn.

BBC News