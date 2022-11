Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

FaceTime stuk op iPhone of iPad? Zo fix je de problemen makkelijk!

FaceTime is een geweldige uitvinding van Apple, maar dan moet het natuurlijk wel werken! Hoewel er 9 van de 10 keer geen problemen zijn, gebeurt het wel eens dat je niet met de app aan de slag kunt. Er zijn gelukkig manieren om FaceTime weer te fixen.

Met FaceTime kun je heel gemakkelijk videogesprekken voeren tussen verschillende Apple-apparaten. Toch kan er wel eens iets misgaan. Daarom hebben we een aantal handige tips voor je verzameld die je kunt proberen om eventuele problemen te verhelpen.

FaceTime: problemen fixen

Je hebt vast wel eens de vraag gehad of je al geprobeerd hebt het apparaat aan- en uit te zetten wanneer een probleem zich voordoet. Ook in dit geval kan dit de oplossing zijn. Om FaceTime uit te zetten, moet je deĀ InstellingenĀ openen op je iPhone of iPad. Selecteer vervolgensĀ FaceTime en zorg dat de groene schakelaar naastĀ FaceTime grijs wordt. Zet de grijze schakelaar weer aan en wacht een paar seconden tot het weer geactiveerd wordt. Als dit niet werkt kun je ook proberen je iPhone of iPad even aan- en uit te zetten.

Als je nog steeds problemen hebt, ligt het mogelijk aan je netwerkinstellingen. Open deĀ Instellingen weer op je iPhone of iPad en druk opĀ Wifi. Kies het wifi-netwerk waarmee je verbonden bent en kies voor Vergeet dit netwerk. Probeer daarna opnieuw verbinding te maken met het netwerk. Hiervoor heb je opnieuw het wifi-wachtwoord nodig. Lukt het niet om verbinding te maken, dan is er mogelijk iets met je internetverbinding aan de hand.

iPhone of iPad resetten

Lukt het nog steeds niet om FaceTime te gebruiken, dan is het een optie om je iPhone of iPad helemaal te resetten. Voordat je dit doet is het slim om een back-up te maken. Om je Apple-apparaat te resetten ga je naar de Instellingen en druk je op Algemeen. Helemaal onderin vind jeĀ Zet over of stel iPhone opnieuw in. Op een iPad is het natuurlijk Zet over of stel iPad opnieuw in.

Kies vervolgens voor Stel opnieuw in enĀ Herstel alle instellingen. Bij deze optie worden er geen gegevens of foto’s verwijderd. Toch is het verstandig om van tevoren een back-up te maken, want je weet maar nooit!