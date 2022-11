Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Keiharde Elon Musk ziet honderden Twitter-werknemers om deze reden vertrekken

Elon Musk is at it again. De omstreden miljardair ziet honderden medewerkers bij Twitter vertrekken, omdat ze het niet eens zijn met de visie achter Twitter 2.0. Musk geeft medewerkers mee dat “alleen uitzonderlijk presteren” voortaan geldt als een voldoende. Twitter wordt “extreem hardcore” vanaf dit moment.

Die extreme hardcoreheid houdt in dat werknemers lange uren moeten maken en onder hoge druk moeten werken. Alleen dan ben je waardig in de ogen van Twitter-CEO Elon Musk. Afgelopen woensdag stuurde hij een Google-formulier rond met de vraag of de werknemers hier voor donderdagmiddag 17:00 uur op konden reageren.

Elon Musk ziet personeel vertrekken

De vraag: wil je nog bij Twitter werken? Honderden medewerkers hebben hier dus ‘nee’ op geantwoord. Ze hebben afscheid genomen van hun collega’s via Slack of Twitter en krijgen een ontslagvergoeding mee. Musk lijkt Twitter dus helemaal leeg te trekken. Is dit dan de beste manier om geld te besparen?

Toen Elon Musk de boel (haast gedwongen) overnam, ontsloeg hij al meteen bijna de helft van het personeel. Dat waren ooit meer dan 7.500 werknemers. Sindsdien stuurde hij werknemer na werknemer de laan uit. Voornamelijk ook mensen die zich kritisch over de ooit zo geliefde techondernemer durven te uiten.

Komt Twitter hiervan terug?

Ex-medewerkers van Twitter laten in reacties weten dat Twitter op een breekpunt staat. Nog even en er zijn echt te weinig werknemers die het schip drijvende kunnen houden. Volgens deze mensen duurt het niet lang meer voor Twitter instort en vanaf dat moment wordt het ontzettend moeilijk daarvan te herstellen.

Ook opmerkelijk: Elon Musk besloot badgetoegang terug te trekken en de kantoren te sluiten. De man is “doodsbang dat werknemers het bedrijf willen saboteren”. Tja, als je daar bang voor bent, dan moet je wellicht even in de spiegel kijken. Daar tref je dan waarschijnlijk de bron van dit hardnekkige probleem aan.

The Verge