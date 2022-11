Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Twitter dreigt uit App Store te verdwijnen: wat is er aan de hand?

De beruchte tech-ondernemer Elon Musk maakt weer eens een sterke bewering op Twitter, het platform dat hij onlangs overnam voor 44 miljard euro. In zijn tweet maakt hij nu een claim over Apple en het idee dat het bedrijf hem tegenwerkt. Maar dat is niet het enige dat Musk onlangs aan het licht liet komen.

In een recente tweet claimt Twitter- en Tesla-eigenaar Elon Musk dat Apple de app van het medium wil “achterhouden”. De reden daarvoor is hem onbekend. Opvallend is dat Musk een uur voor het versturen van dat bericht, nog een ander melding de wereld in gooide. Die tweet heeft ook betrekking op de iPhone-maker.

Elon Musk in de clinch met Apple?

In dat bericht komt naar voren dat Apple “grotendeels” verantwoordelijk is voor de advertentiestop op Twitter. Elon Musk vraagt zich bovendien af of ze in de Verenigde Staten een hekel hebben aan de vrijheid van meningsuiting. Ook vroeg aan middels een poll aan zijn volgers wat nu een logische stap zou zijn.



De vraagt luidt of Apple “alle acties met betrekking tot censuur moet publiceren”. Apple heeft vooralsnog niet gereageerd op de bombarie die de rijkste man op aarde veroorzaakt en de vraag is of dat nog gaat gebeuren. Wellicht moeten we de man wat minder aandacht geven en geeft Apple nu het juiste voorbeeld.

Weer gedoe over de Apple-belasting

Nu Elon Musk eigenaar is van een app waar je digitale aankopen in kunt doen, wordt hij dagelijks geconfronteerd met de inmiddels niet meer zo geheime Apple-belasting. Dat is de commissie van maximaal dertig procent die ontwikkelaars aan de iPhone-maker moeten betalen voor het gebruik van de App Store.

Musk heeft zich daarover reeds uitgesproken en noemt de commissie een “verborgen belasting”. Dan hebben we ook nog de tweet waarin Musk zegt een eigen smartphone te lanceren wanneer Twitter uit de App Store en Google Play verdwijnt.

We gaan er dan voor het gemak van uit dat die smartphone draait op een eigen besturingssysteem en beschikt over een eigen downloadwinkel, want anders heb je er niets aan.

