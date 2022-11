Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Elon Musk wil met Twitter gênante vertoning Android-producenten voorkomen

Elon Musk is weer eens lekker bezig. Op Twitter, het platform waar hij eigenaar van is, laat hij weten een aanpassing aan het netwerk door te willen voeren. De rijkste man op aarde wil het sociale medium sneller maken door bepaalde diensten uit te schakelen. Iets dat genante vertoningen voor Android-fabrikanten eindelijk op kan lossen.

De eigenaar van SpaceX, Tesla en Twitter wil een bekend label weghalen van tweets. We hebben we het dan over het label waaruit je kunt opmaken waar iemand vandaan tweet. In mijn geval staat er bijvoorbeeld ‘Flamingo for Android‘, waar je uit op kunt maken dat ik de app Flamingo (nog steeds) gebruik op Android.

Elon Musk past Twitter aan

Dat is dan nog best onschuldig. Maar grote techbedrijven zijn niet gek, en gebruiken dit soort middelen om eigen producten te promoten. Maar goed, het leverde ook wel eens grappige situaties op, zoals het verhaal van iemand die tweette vanaf een slimme koelkast. Of dat klopte is een tweede, maar alles voor de memes, toch?



And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

Maar Elon Musk vindt het genoeg geweest. Die regel tekst is “zonde van de ruimte en rekenkracht”. Ook zou “letterlijk niemand” weten waarom die regel er überhaupt ooit was. Dit is één van de microdiensten die Musk wil uitschakelen, waardoor Twitter nog sneller geladen kan worden op het web en in de app.

Gênante situaties

In het verleden leverde de tag ook wel eens gênante situaties op. Eén van de meest kenmerkende voorbeelden is Wonder Woman-acteur Gal Gadot. Ze was destijds ambassadeur van Huawei en plaatste, tegen betaling, tweets over diens nieuwe smartphones. Maar dat deed ze dus vanaf een iPhone en dat kon iedereen dus zien.

Grappiger is misschien nog wel die keer dat Samsung zijn eigen Galaxy-smartphones aan het promoten was, met een tweet die verstuurd werd vanaf een iPhone. En dan hebben we ook nog de Apple Music-vertegenwoordiger die tweets verstuurde vanaf een Android. Dergelijke tweets zijn inmiddels helaas verwijderd.

