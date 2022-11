Hoewel Elon Musk vrolijk blijft twitteren vanaf zijn iPhone, hoeft dat niet te betekenen dat dit in de toekomst altijd zo zal blijven. De beruchte ondernemer zou in de toekomst namelijk zomaar de concurrentie kunnen zoeken met de iPhone en verschillende Android-telefoons. Waarom? Omdat er gevaar op de loer ligt.

Je zou denken dat iemand op een gegeven moment zijn of haar bord wel vol heeft. Elon Musk staat tegenwoordig aan het hoofd van Tesla, SpaceX en Twitter en ondertussen lijkt hij alweer het volgende project te bekokstoven. Wat dat volgende project inhoudt: een alternatieve smartphone voor Android en iPhone.

Wat Musk tweet, komt zonder context vaak heel willekeurig over. Maar er is een duidelijk reden dat hij dit de wereld in helpt. Op Twitter werd namelijk voorgesteld dat Musk maar zijn eigen smartphones moet gaan maken wanneer Twitter uit de Google Play en App Store zou verdwijnen. Zijn reactie op die tweet verbaasd niemand.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022