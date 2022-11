Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe de economische onzekerheid ook Apple begint te raken

Er is economische onzekerheid door hoge elektriciteitsprijzen die de inflatie stuwen. Ook Apple heeft er last van. Hierdoor moet de iPhone-maker opvallende maatregelen nemen.

Corona en de oorlog in Oekraïne hebben er voor gezorgd dat de economie flinke klappen krijgt. Door hoge energieprijzen hebben mensen minder om uit te geven en worden producten duurder. Ook Apple merkt dit en dus kondigt Tim Cook maatregelen aan.

Tim Cook over de economische situatie bij Apple

Aan CBS Mornings gaf Tim Cook uitleg over de economische situatie. Hij liet weten dat Apple voorzichtiger wordt in het aannemen van nieuw personeel. Cook suggereert dat het bedrijf er geld aan zal blijven uitgeven, alleen kijkt het wel naar welke afdelingen het echt nodig hebben. “We geloven sterk in het investeren in de lange termijn”, laat hij weten.

Andere techbedrijven nemen harde maatregelen door de economische onzekerheid. Zo ontslaan Twitter en Meta flink wat mensen. Voor Apple is dat niet nodig aangezien het bedrijf genoeg vet op de botten heeft.

Waarom Tim Cook liever het personeel op kantoor ziet

Tijdens het interview kwam Tim Cook ook terug over de lockdown tijdens de corona-pandemie. Door COVID was het personeel natuurlijk ook niet welkom in Apple Park. Hoewel Apple graag wil dat personeel weer terugkomt op kantoor, is het op vrijdag nog steeds een spookstad volgens de topman.

“We maken producten en die moet je ook in je handen hebben. Je werkt samen en voor ons is 1+1 drie. Een idee wordt groter door samen te werken.” Juist als je elkaar gewoon ziet komen ideeën volgens Apple-topman Tim Cook beter van de grond.

Zoals gezegd is het interview met Tim Cook gedaan door CBS Mornings. Dit was nog maar een preview, want er komt nog veel meer. In het volgende uitgebreidere deel kunnen we meer uitspraken verwachten over de Apple hardware en recente productlanceringen, zoals de iPhone 14.