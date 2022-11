Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Disney en Apple één bedrijf? Dat gaat gelukkig niet gebeuren

Disney is een van de grootste mediabedrijven ter wereld, maar niets lijkt te groot voor Apple om over te nemen. Toch gaat het er nooit van komen, als we CEO Bob Iger moeten geloven. En dat is goed nieuws.

Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Het maakt elk jaar enorme winst en dus het is niet zo gek dat veel bedrijven genoemd worden als overnameprooi van de tech-gigant. Zo zagen we recent geruchten over Manchester United opduiken. Disney is een van de andere bedrijven die veel genoemd worden. Dat gerucht wordt nu de kop in gedrukt.

Komt het tot een overname tussen Apple en Disney?

Bob Iger was lange tijd CEO van Disney, maar ging eerder met pensioen. Nu is hij weer uit de mottenballen gehaald om interim-leidinggevende te zijn totdat er een opvolger is gevonden voor de laatste CEO, Bob Chapek. In de eerste vergadering met zijn werknemers deed hij al grote uitspraken.

Tijdens die bijeenkomst reageerde Iger op de geruchten dat Apple en Disney zouden fuseren tot een groot bedrijf, meldt Deadline. Iets wat met zijn achtergrond niet eens zo’n rare gedachte is. Hij liet echter weten dat het niet gaat gebeuren.

Iger heeft namelijk ook geschiedenis bij Apple. Hij zat in de raad van commissarissen bij het bedrijf, maar verliet deze toen het Apple TV+ introduceerde. Een logische keuze, aangezien het bedrijf daarmee de concurrentie aanging met Disney, waar hij toentertijd CEO was.

Zeer onwaarschijnlijk

Toch lijkt het zeer onwaarschijnlijk, aangezien Apple niet van de enorme overnames is. De grootste overname van Apple was die van Beats Audio, het bedrijf van Dr. Dre. Apple betaalde daarvoor in 2014 3 miljard dollar.

Disney is echter nog veel groter. The Walt Disney Company heeft alleen al een omzet van 827 miljard dollar en een winst van 3,1 miljard dollar.

Disney kan een verrijking zijn voor Apple. Vooral omdat het bedrijf zich met Apple TV+ zich in het streaminglandschap bevindt. Als het tot een fusie komt, heeft Apple een enorme bibliotheek aan films en series.

Zeer onwenselijk

Toch lijkt zo’n overname of fusie weinig zin te hebben voor Disney. Apple TV+ heeft weliswaar prachtige shows, maar niet echt grote blockbusters die mensen naar een streamingdienst trekken. Iets dat Disney+ zelf natuurlijk wel heeft met Marvel, Star Wars en Pixar.

Als Apple zijn eigen streamingdienst groter wil maken, doet het er beter aan om kleinere studio’s of mediabedrijven over te nemen. Zo was het gerucht dat Apple zich mengde in de strijd om MGM Studios en Hello Sunshine.

Die eerstgenoemde filmstudio ging naar Amazon. Apple vond het overnamebedrag van 8,45 miljard dollar volgens bronnen te hoog. Hello Sunshine ging naar Candle Media van de gigantische investeringsmaatschappij Blackstone voor 900 miljoen dollar.

Genoeg andere prooien voor Apple

Nu het streaminglandschap versplintert komen er nog genoeg andere kansen voor overnames. Het lijkt een kwestie van tijd tot de concurrentie te groot is en een aantal diensten met grotere titels niet mee kunnen komen. Dat zijn de ideale prooien voor Apple om over te nemen.

Daarnaast timmert Apple op zijn eigen manier ook aan de weg. Het haalt veel kwalitatief goede films en series binnen door eerste opties bij verschillende productiemaatschappijen. Het heeft met eigen originals Emmy’s en zelfs een Oscar gewonnen. Het is dus goed bezig, ondanks dat de dienst waarschijnlijk nog steeds verlies maakt.

Disney heeft dan wel weer een andere manier van aanpak en creativiteit. Je kunt er van houden of niet, maar de verscheidenheid tussen de verschillende diensten zorgt ervoor dat je wat te kiezen hebt.

Disney en Apple samen? Geen goed idee

Toch is het vooral geen goed idee dat de twee bedrijven samengaan, omdat je dan een gigantische speler krijgt. Iets wat zeker niet goed is voor concurrentie. De Walt Disney Company is na Comcast het grootste mediabedrijf ter wereld en volgens Forbes meer waard dan bijvoorbeeld Netflix, Paramount en Warner Bros. Discovery samen.

En zelfs als het lijkt te gebeuren, dan kan de politiek er nog een stokje voor steken. De kans dat dat gebeurt, is best groot. Er ligt een flink vergrootglas op tech-bedrijven en overnames worden dan ook niet zomaar toegelaten, vanwege de kans op monopolieposities.

Een fusie lijkt dus onwerkelijk en onwaarschijnlijk en daar mogen we dus blij om zijn. Zowel vanwege het concurrentiebelang als de creativiteit.