Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Chromecast en vier andere uitstekende alternatieven voor de Apple TV

Deze week is het nieuwe model van de Apple TV uitgekomen. De technologische sprongen die het kastje maakt zijn niet heel groot, dus we kunnen ons voorstellen dat je eerder naar alternatieven zoals de Chromecast kijkt. We zetten er even een paar voor je op een rij.

Vooropgesteld: de nieuwe Apple TV 4K is een krachtig beestje met de A15 Bionic-chip. Daarnaast ondersteunt het apparaatje voor het eerst HDR10+. En dat alles ook nog eens voor een best schappelijke prijs: 169 euro.

Apple TV versus Chromecast en de rest

Hoewel de meesten van ons wel vertrouwd zijn met Apple-apparaten, kiezen toch een hoop mensen ook voor alternatieven. Dat geldt zeker voor streaming-apparaten. Mocht je dus niet zitten te wachten op een Apple TV, zijn dit uitstekende andere opties.

#1 Google Chromecast met Google TV

De nummer één op de lijst is toch wel de Google Chromecast met Google TV. Hij heeft een klein nadeel in vergelijking met de Apple TV: hij streamt alleen in Full HD. Aan de andere kant heeft hij een groot voordeel: hij is véél goedkoper. Hij is namelijk al verkrijgbaar voor 39,99 euro.

#2 Net als op de Apple TV gamen op de Nvidia Shield

De Nvidia Shield gaat een stukje verder dan de Chromecast. Ook dit apparaat draait op Android, maar toont wel films en series in Ultra HD met HDR. Daarnaast heeft ‘ie een rappe processor én is het mogelijk om streaming games erop te spelen die je op je pc hebt staan. Hij is ongeveer net zo duur als de Apple TV (164,99 euro).

#3 Nokia Streaming Box 8000

Naast telefoons maakt het Finse Nokia ook andere apparaten zoals deze Streaming Box 8000. Deze mediaspeler zit qua prijs tussen de Chromecast en Apple TV in. Hij kost namelijk 89,95 euro. Daar hoef je op zich weinig voor in te leveren. Zo kan je met de Streaming Box gewoon films en series in 4K checken.

#4 De alles kunnende stick

Ook deze Xiaomi Mi TV Stick kan zo’n beetje alles. Hij draait ook op Android en speelt eveneens content af in 4K. Daarnaast heeft hij als groot voordeel dat hij eenvoudig achter de tv te installeren is. Ook ondersteunt de stick Dolby Vision, maar het moge duidelijk zijn dat je televisie dat ook moet ondersteunen. De stick van Xiaomi is ook zeer betaalbaar: hij kost 69,99 euro.

#5 Amazon Fire TV Stick

De laatste op de lijst is wederom een stick. Deze is van Amazon en kost slechts 39,99 euro. Hier moet je wel wat voor inleveren omdat hij alleen video in Full HD weergeeft. Toch kan je ook met deze stick alles kijken wat je wilt, van populaire streamingdiensten als Netflix en HBO Max tot NPO en NLZiet.

Er is dus keuze te over en het enige wat jij je af moeten vragen is waar je een van deze apparaten voor wilt gebruiken.