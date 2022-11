Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Center Stage op je iPhone: machtige gadget maakt toffe feature mogelijk

Kun jij niet zo makkelijk stilzitten tijdens het videobellen? Jammer genoeg beschikt de iPhone op dit moment niet over de superfijne Center Stage-functie van de iPad. Dankzij een handige gadget hoef je tóch niet bang te zijn dat je snel uit beeld zal raken.

Met de 3-in-1 360⁰ Self Videographer zorg je ervoor dat je iPhone-camera je bewegingen volgt, zodat je niet meer als een stijve hark voor de camera hoeft te blijven zitten. Het apparaat kan draaien waardoor het je lichaam of gezicht kan volgen. Ook is het mogelijk om te schakelen tussen de verticale en horizontale modus.

Geef je iPhone er een topfunctie bij

Naast dat het gadget je eigenlijk gewoon een soort Center Stage geeft, moet de ingebouwde microfoon ervoor zorgen dat je stem altijd goed te horen is voor je gesprekspartner(s). Ook als je wat verder van je iPhone af staat, kun je lekker verder blijven kletsen, of dat nu met je collega’s is of met je geliefden.

Je kunt dit handige iPhone-hulpmiddel gebruiken in combinatie met verschillende videobeldiensten. Zo werkt het onder meer met Facebook en Zoom. Ook kun je ermee livestreamen en je kunt natuurlijk foto’s en video’s opnemen. Je hoeft geen externe app te downloaden om de gadget te kunnen gebruiken.

Past op elk bureau

Het apparaatje staat bovendien niet snel in de weg, vanwege de relatief kleine afmetingen. De 3-in-1 360⁰ Self Videographer is ongeveer 25,5 cm lang en heeft een diameter van iets meer dan 7,5 cm. Het past dus op ieder bureau en hoewel de iPhone steeds groter lijken te worden, nemen ook deze niet enorm veel ruimte in beslag.

De 3-in-1 360⁰ Self Videographer is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw. Tijdens Black Friday Week heeft het gadget een prijskaartje van 49,99 dollar. Helaas is deze handige gadget voor je iPhone op dit moment niet in de Benelux verkrijgbaar. Als je binnenkort in de Verenigde Staten bent, dan weet je in elk geval wat je kunt halen!