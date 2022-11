Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Black Friday zorgt voor hét startmoment voor je Philips Hue-collectie

Wie zijn huiskamer, studentenwoning of slaapkamer al tijden wil voorzien van Philips Hue kan vandaag zijn kans grijpen. Waar de prijs je doorgaans redelijk tegen kan houden om de stap daadwerkelijk te zetten, zorgt Black Friday voor meer mogelijkheden.

Ter ere van Black Friday strooien winkels als Bol.com deze week met aardig wat korting. Naast de aanbiedingen die de hele week gelden, komt de webwinkel ook met dagdeals. Vandaag: een starterskit van Philips Hue.

Philips Hue als dagdeal voor Black Friday

Slimme lampen van Philips Hue zijn een heerlijke toevoeging aan je woning. Naast het feit dat je verschillende kamers een unieke uitstraling kunt geven door middel van kleurlicht, is het ook erg makkelijk om bijvoorbeeld timers in te stellen of automatiseren te gebruiken.

Hoewel er genoeg goedkope alternatieven zijn, blijft Philips Hue (naar mijn mening) de beste optie. Maar goed, het kost wel aardig wat centen om je hele huis te kunnen verlichten met de slimme lampen.

Gelukkig zijn er verschillende winkels die doorgaans met Philips Hue stunten door middel van een leuke aanbieding. En dit keer is het vooral heel fijn voor de consument die al tijden wil overstappen, maar de stap financieel nog niet heeft willen zetten.

Ter ere van Black Friday voorziet Bol.com vandaag de starterskit van Philips van een heerlijke korting. Waar je normaal rond de 100 euro moet lappen voor de bridge met twee lampen, tik je ’em nu voor 69,99 euro op de kop.

🧐 Wat is een Philips Hue Bridge? De Philips Hue Bridge is een essentieel onderdeel van je slimme lampen. Het is het centrale punt waarmee jij al je slimme lampen, ook van andere merken, kunt verbinden met het netwerk en je telefoon of tablet.

Vloerlamp en tafellamp

Hoewel de Philips Hue starterskit vandaag de harde dagdeal is, zet Bol.com ook nog twee andere producten uit de collectie in het lijstje met aanbiedingen.

Zo zijn bijvoorbeeld de gekleurde tafellamp en de vloerlamp op de kop te tikken. Voor die eerste betaal je op dit moment 109 euro (in plaats van 139 euro) en die tweede scoor je voor 195 euro (normaal 269 euro).