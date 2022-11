Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Ouders opgelet: met deze simpele functie maak je jouw iPhone of iPad peuterproof

Al zeg je voor de geboorte nog zo hard dat je jouw kind nóóit een iPhone of iPad onder zijn neus zal schuiven, nog voordat je kind zijn eerste kaarsje uitblaast zijn die principes vaak allang over boord gegooid. Een schermpje als zoethoudertje voor je jengelde peuter is namelijk gewoon heel erg handig.

Natuurlijk probeer je de schermtijd voor je kind te beperken, maar als je in de wachtkamer van de tandarts zit, of in een vol restaurant, dan is je iPhone of iPad gewoon dé oplossing om je kind bezig te houden.

iPhone of iPad peuterproof maken

Als jij dus zo’n ouder bent (en dat ben je), die weleens een iPhone of iPad aan zijn peuter geeft om mee te spelen. Dan weet je ook hoe handig (of moeten we zeggen; onhandig) die mini’s daar al mee zijn. Een beetje swipen is niets voor de gemiddelde peuter.

Gevolg: de helft van je apps is verwijderd, er zijn wat willekeurige tekens verstuurd in de groeps-app, of er is een charmante peuter-selfie gestuurd naar je baas. Tsja, het is natuurlijk heel fijn zo’n touchscreen, maar in combinatie met onderzoekende peuterhandjes dus niet zo’n succes.

Begeleide toegang

Heb jij hier nu ook geregeld last van? Dan hebben we nu de perfecte oplossing voor je. Of eigenlijk, heeft Apple die voor je. Met de functie begeleide toegang kun je namelijk jouw touchscreen vergrendelen zodat je kind bijvoorbeeld niets anders meer kan dan de door jou gekozen aflevering van Peppa Pig op Netflix kijken.

Je kunt via Begeleide toegang ook bepalen welke functies voor elke specifieke app beschikbaar zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld ook hardwareknoppen zoals de volumeknoppen worden uitgeschakeld.

Begeleide toegang inschakelen op iPhone of iPad

Nu wil je natuurlijk weten hoe je de Begeleide toegang moet inschakelen. Dat is heel simpel:

Open Instellingen

Tik op Toegankelijkheid

Scrol omlaag naar Begeleide toegang

Schakel Begeleide Toegang in

Vervolgens ga je naar de app waarbij de Begeleide toegang wil gebruiken. Bijvoorbeeld Netflix of YouTube. Je drukt dan drie keer op de zijknop (of op de startknop bij apparaten zonder Face-ID). Je kunt vervolgens een gedeelte van het scherm (of het hele scherm) selecteren om te deactiveren, je zult zien dat het grijs kleurt.

Je kunt dit zelf tekenen met je vinger, dus je kan ook gedeeltes van het scherm wel actief laten. Handig bij spelletjes! Eventueel kun je links onder bij opties er nog voor kiezen om andere functies uit te schakelen.

Vervolgens kun je rechtsboven op start drukken. De eerste keer zal hij je vragen om een toegangscode in te voeren. Als je vervolgens de Begeleide toegang wilt uitschakelen druk je weer drie keer op de zijknop (of startknop) en vul je de toegangscode in. Appeltje-eitje!

Je kunt overigens ook niets selecteren en direct op start drukken, je kind kan dan niet weg uit de app, maar alle functies van de app zelf werken dan wel. In het filmpje hieronder zie je daarvan een voorbeeld.



