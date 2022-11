Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch Ultra ook de perfecte compagnon voor je volgende wintersport

De Apple Watch Ultra is dé smartwatch voor sportieve activiteiten. Zo beschikt hij over toegankelijke functies voor een prachtige wandeltocht in de natuur en is hij ideaal voor duikers. Maar ook tijdens de wintersport mag hij praktisch gezien niet ontbreken.

Waarom niet? Omdat de smartwatch beschikt over een aantal fijne, geautomatiseerde, functionaliteiten voor activiteiten zoals skiën of snowboarden. OMT-redacteur Mark Hofman vertelt je meer.

Apple Watch Ultra ideaal voor de wintersport

Persoonlijk heb ik helemaal niets met wintersport. De kou, een paar plankjes onder de voeten en snikhete tenten die naar drank stinken: het is niet aan mij besteed. Waar ik wel enthousiast over ben is de Apple Watch Ultra. En die twee dingen lijken nu toch echt uitstekend samen te gaan.

Wie deze winter met een glimlach op het gezicht zich in de bergen begeeft (ik snap het niet) wil zonder twijfel Slopes: Ski & Snowboard uitproberen. De applicatie heeft namelijk een prettige update gekregen, waardoor de Apple Watch Ultra een nog krachtigere tool is.

Het heeft te maken met de ondersteuning van de actieknop. Dit is de grote oranje knop aan de zijkant van de Apple Watch Ultra. Als gebruiker kun je verschillende acties aan de knop koppelen, waaronder nu dus ook die van Slopes. Het is één van de eerste applicaties, van een derde-partij, die gebruikmaakt van de ondersteuning.

Makkelijk in je skipak

Via de instellingen van de Watch-app is het mogelijk om een functie te koppelen aan de actieknop. De Apple Watch Ultra zal vervolgens die actie uitvoeren zodra je de knop indrukt. Makkelijk, want in een skipak heb je niet heel veel zin om al te veel handelingen uit te voeren (heb ik van horen zeggen).

Naast de ondersteuning voor de knop introduceert het team achter Slopes: Ski & Snowboard ook een resort-functie. Middels deze weg weet het dus precies waar jij bezig bent en kun je, bijvoorbeeld in het geval van nood, leunen op de functies van de Apple Watch Ultra.

Meer te weten komen over die oranje knoepert aan de zijkant van je smartwatch? We leggen het in het onderstaande artikel uit: