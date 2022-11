Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch Ultra gaat 60 uur mee, maar hoe kom je daar precies aan?

De Apple Watch Ultra is een frisse verschijning in de smartwatch-markt. Hij is speciaal gemaakt voor avonturiers die het uiterste vragen van een horloge. Mede daarom gaat die 60 uur mee, maar hoe bereik je dat?

We wisten natuurlijk al een tijdje dat Apple bezig was aan een duurdere smartwatch en in september zagen we het resultaat. Een van de features is een batterijduur van 60 uur. Maar goed, dat kan wel op papier zo zijn, maar hoe haal je dat echt?

60 uur met de Apple Watch Ultra

Die 60 uur batterijduur zullen niet veel gebruikers halen, want volgens Apple gaat de Apple Watch Ultra bij normaal gebruik zo’n 36 uur mee. Daarbij maak je natuurlijk gebruik van verschillende functies zoals trainingen en het bijhouden van de gezondheid.

Als je het echt wil kun je zelfs 60 uur halen. Apple beloofde dat eerder, maar sinds watchOS 9.1 is dat ook echt een feit. Het bedrijf noemt dit bij de Apple Watch Ultra ‘multi-day adventure battery life’.

Maar hoe krijg je nu precies die 60 uur batterijduur. Daarvoor moet je wel een aantal stappen volgen. Wij leggen je precies uit hoe je dat voor elkaar krijgt.

Zo doe je dat

Als eerste ga je natuurlijk naar de Instellingen van je Watch Ultra. Daarna moet je naar een wat onverwachte optie, namelijk die van Workout. In die sectie vind je de Low Power Mode.

Vink deze aan en je Apple Watch gaat een stuk langer mee op een volle lading. Om echt de 60 uur te halen moet je ook nog selecteren in hetzelfde menu dat de smartwatch minder GPS- en hartslaggegevens verzamelt.

Meer acties nodig

Maar natuurlijk geldt dit niet alleen voor de Workout-gegevens. Ook zul je andere maatregelen moeten nemen. Zo moet je ook de algemene Low Power Mode op de Apple Watch Ultra aanzetten.

Om dat te doen druk je op het batterijpercentage in het Bedieningspaneel dat je krijgt te zien als je naar boven veegt. Daar kun je de Low Power Mode selecteren. Ook is het handig om je meldingen uit te schakelen.