Hoe jij er op je Apple Watch voor zorgt dat je echt geen melding meer mist

Kom je er regelmatig achter dat je een melding hebt gemist? Of je de meldingen op je Apple Watch nu uit hebt staan of simpelweg een andere vibratie wil voelen bij notificaties, wij leggen je in dit artikel uit hoe je ervoor zorgt dat je nooit meer een melding mist.

Apple zegt niet dat je de trillingen harder of zachter kunt zetten, maar het is wel mogelijk om de soort vibratie te wijzigen, al heb je enkel de keuze uit twee soorten instellingen op je Apple Watch. Hoe je dat doet, vertelt OMT-redacteur Sabine je hieronder.

Apple Watch: nooit meer een melding missen

Pak je Apple Watch erbij en open de Instellingen. Ga vervolgens naar Horen en voelen. Scrol of veeg nu naar beneden en zorg dat Voelbare meldingen onder het kopje Voelen is ingeschakeld. Je kunt in plaats van Standaard ook voor Prominent kiezen. De meldingen worden daardoor makkelijker op te merken.

Als je voor Prominent hebt gekozen, ontvang je een langere vibratie gevolgd door twee korte vibraties. Bij Standaard gaat het enkel om de twee korte vibraties. Je kunt de twee verschillende instellingen op je Apple Watch het beste uitproberen om erachter te komen wat voor jou het beste werkt.

Strakker dragen of compleet uitschakelen

Mocht je na het instellen van bovenstaande functies nog steeds moeite hebben met het opmerken van meldingen? Mogelijk draag je jouw Apple Watch dan te los. Het is de moeite waard om te checken of je jouw bandje niet wat strakker vast moet zetten. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de smartwatch oncomfortabel wordt. Ook kun je kijken of je de Apple Watch misschien iets lager of juist hoger op je pols moet dragen.

Het is ook mogelijk dat je juist helemaal geen trilmeldingen wil voelen op je Apple Watch. In dat geval kun je de functie ook gewoon uitzetten. De vibraties van de Digital Crown kunnen ook worden uitgeschakeld. Normaal gesproken voel je een lichte trilling als je met de Digital Crown door je smartwatch scrolt. Onder de instelling Horen en voelen vind je ook een schuifje om de Voelbare signalen via Crown uit te schakelen.