Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch gekocht? Deze vijf apps moét je hebben

De kans is groot dat je zo rondom Black Friday of voor de feestdagen een Apple Watch hebt aangeschaft. Maar nu je een slim klokje hebt, welke apps moet je dan als eerste installeren? Wij hebben 5 tips voor je!

Als je eenmaal een Apple Watch hebt gekocht (of gekregen, nog beter) kunnen we ons voorstellen dat de App Store wat overweldigend kan zijn. Daarom hebben wij even vijf handige apps voor je op een rij gezet.

Apple Watch-apps: van een betere gezondheid tot regenadvies

Natuurlijk zijn er voor vele toepassingen specifieke apps. En vaak zijn het ook meer dan één. Dit zijn in ieder geval fijne apps die de meest basic zaken dekken.

#1 Buienradar op de Apple Watch

Buienradar is zonder enige twijfel een van de fijnste uitvindingen ooit. Het feit dat we regen op de minuut kunnen voorspellen heeft iets magisch. En die magie om je pols is al helemaal een perfecte combinatie.

#2 Woning-app van Apple

Apple heeft een uitstekende app met de naam Woning. Deze is te vinden op je telefoon (moet je naar beneden vegen) op je scherm. Op een Apple Watch kan deze tussen je apps vinden.

Met Woning verbind je makkelijk een keur aan slimme apparaten, zoals lampen, je thermostaat of je tv. Die kan je dus vervolgens met je horloge bedienen.

#3 Cheatsheet

Als jij ook zo vergeetachtig bent is dit een ideale app. Met Cheatsheet maak je op eenvoudige wijze notities. Je kan niet hele stukken tekst tikken, maar is wel handig om bijvoorbeeld wachtwoorden te bewaren.

#4 Stocard

Dit is een hele handige app als je veel klantenkaarten heb, zoals kortingspassen. Met Stocard bewaar je die allemaal in de app en kun je ze dus ook niet vergeten. Je hoeft de juiste pas alleen even te laten scannen bij de kassa en betalen met Apple Pay op je Apple Watch.

#5 Runkeeper

Als je een Apple Watch hebt genomen om je sportprestaties bij te houden, dan is Runkeeper perfect. Het is zo mogelijk de populairste sport-app in de App Store. Workouts zoals wandelen, hardlopen en fietsen worden allemaal keurig bijgehouden.

Dit zijn dus allemaal apps die we ten zeerste aanraden als je nu de gelukkig bezitter bent van een nieuwe Apple Watch. Hier vind je nog andere fijne tips.