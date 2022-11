Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch-concurrent van Facebook: de smartwatch die je nooit ziet

Achter de schermen was Meta druk bezig met de ontwikkeling van een heuse Apple Watch-concurrent. Een Facebook-smartwatch die het succesverhaal niet alleen moest evenaren, maar ook overschrijden. Probleem is echter dat het product nooit de kans heeft gehad om zichzelf te bewijzen.

Vandaag wordt duidelijk dat Meta abrupt een einde heeft gemaakt aan het veelbesproken project. Ken je die grap van de Apple Watch-killer van Facebook? Die kwam niet…

Apple Watch-concurrent Facebook ziet daglicht niet

Afgelopen vrijdag maakte Meta, het moederbedrijf van Facebook, bekend aan zijn werknemers dat het project geschrapt wordt. Het is het gevolg van de structurele veranderingen waar het bedrijf mee te maken heeft, waardoor bepaalde financiële potjes verkassen.

Het team dat binnen Meta verantwoordelijk was voor de Apple Watch-concurrent van Facebook, werkt vanaf nu aan een ander project. Gezien de focus op de Metaverse en de recent verschenen VR-headset zal het feit dat de focus daar op ligt weinig mensen verrassen.

De eerste keer dat we over een smartwatch van Meta/Facebook hoorden was in februari 2021. De Apple Watch-concurrent zou onder andere voorzien worden van een afneembaar scherm en twee verschillende camera’s. Hiermee zou het mogelijk moeten zijn foto’s en video’s te maken de via de diensten van het bedrijf te delen zijn.

Meta had het plan om de Apple Watch-concurrent te voorzien van een mobiel netwerk en te laten draaien op de software van Google.

Het einde van Portal

Meta maakt overigens niet alleen een einde aan het project rondom zijn smartwatch. Het bedrijf zette afgelopen week ook officieel een streep door Facebook Portal. Niet heel gek, want de verschillende modellen die op de markt verschenen wisten niet heel veel beweging in de markt te veroorzaken.

Facebook Portal was een speciaal merk dat in 2018 in het leven werd geroepen. Het draaide om de productie en ontwikkeling van slimme beeldschermen. Een beetje zoals Google dat met zijn Nest Hub doet. Uiteraard wel met de focus rondom de diensten van Meta zoals Facebook, Instagram en WhatsApp.

Meta neemt de laatste tijd overigens meer rigoreuze keuzes. Zo liet het bedrijf vorige week woensdag nog 11.000 werknemers gaan.