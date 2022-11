Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple TV+ zorgt voor de comeback van Will Smith

Will Smith hebben we sinds zijn klap aan Chris Rock tijdens de Oscars niet meer op het witte doek gezien. Dat gaat veranderen door Apple TV+. De acteur maakt zijn comeback in een opvallende film.

Will Smith was altijd een van de meest geliefde acteurs in Hollywood. Hij was dan ook een aantal jaar de best verdienende acteur in de wereld. Dat veranderde allemaal na die ene klap die hij Chris Rock gaf.

Will Smith aan de slag voor Apple TV+

We nemen je nog een keer mee naar de afgelopen Oscar-uitreiking. Deze werd gepresenteerd door komiek Chris Rock. Zoals het tegenwoordig bij awards-shows gaat, wordt een komiek gevraagd om de zaak een beetje op scherp te zetten.

Rock maakte tijdens de uitreiking over het haar van de vrouw van Smith een grap en dat kon de acteur niet waarderen. Will Smith schreeuwde naar Chris Rock, stormde het podium op en deelde een klap uit.

Sindsdien is Will Smith niet meer die gewilde acteur die hij ooit was. Verschillende filmproducenten en streamingdiensten trokken hun handen af van de acteur en cancelde films die met hem gepland stonden. Apple TV+ deed dat niet.

Wel of geen Will Smith?

Will Smith speelt namelijk de hoofdrol in de Apple TV+-film Emancipation. De opnames van de film waren al achter de rug nadat de beroemde klap was uitgedeeld. De film cancelen zou dan ook veel geld kosten, maar dat is volgens regisseur Antoine Fuqua niet de reden om de film alsnog uit te brengen. 400 jaar slavernij is volgens de regisseur belangrijker.

Tegen Variety zegt hij dat hij een goed gesprek had met Apple. “Apple heeft al die dingen overwogen en we hebben veel van die dingen besproken. Toen werd er een beslissing genomen door de mensen die verantwoordelijk zijn voor geld en distributie. Ik ben ze echt dankbaar.”

Dit Emancipation op apple TV+

Genoeg over de situatie van Will Smith, laten we het hebben over waar de film precies over gaat. Volgens Fuqua vertelt de film het verhaal van “een man die ontsnapt uit de slavernij. Vertrouwend op zijn verstand, geloof en diepe liefde voor zijn familie probeert hij via de meedogenloze moerassen van Louisiana de jagers die het op hem gemunt hebben, te ontwijken.”

De film met Will Smith is gebaseerd op de foto’s uit 1863 van ‘Whipped’ Peter. Deze zijn genomen tijdens een medisch onderzoek en verschenen als eerste in Harper’s Weekly. Op de foto’s is te zien hoe Peter is toegetakeld met een zweep door zijn slavenhouders.