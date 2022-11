Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV+ zet met handig trucje de achtervolging in op Netflix

Apple TV+ heeft inmiddels een flink aanbod vol met series en films. Toch is het voor veel gebruikers niet genoeg. Ze willen meer. Apple luistert, komt met een handig trucje en gaat grote diensten als Netflix achterna.

Apple TV+ mag sinds deze maand drie kaarsjes uitblazen. In het begin was er nog vrij weinig content, maar inmiddels staat de streamingdienst een stuk voller met nieuwe series en films. Toch is het nog altijd minder dan Netflix en Disney+, maar daar heeft het bedrijf uit Cupertino nu iets op gevonden.

Apple TV+ doet het op eigen wijze

Apple TV+ heeft een compleet eigen aanpak op het gebied van streamen. Waar andere diensten zoals Netflix enorm veel content hebben van derde partijen, maakt het platform uit Cupertino alleen maar zogeheten originals. Het zijn dus films en series die alleen op de streamingdienst van de iPhone-maker zijn te zien. Maar dat gaat nu veranderen.

Apple TV+ gaat namelijk iets doen wat Netflix al een lange tijd doet: content van andere studio’s en filmmaatschappijen vertonen op het eigen platform zonder daarvoor extra te betalen. Je kunt via de Apple TV-app natuurlijk al films huren, maar hiervoor betaal je wél extra.

In de Verenigde Staten kun je op Apple TV+ naast content van de streamingdienst zelf ook titels zien van derde partijen. Zo voegde het in september vijf klassieke films van Sidney Poitier toe naar aanleiding van de documentaire over de acteur.

Stiekem Netflix achterna?

Die actie blijkt niet eenmalig te zijn, want deze maand voegde het vijf films toe van Jennifer Lawrence. Ook dit is geen toeval. Apple doet dit omdat sinds september Causeway op de streamingdienst staat. In deze original heeft – je verwacht het niet – Jennifer Lawrence de hoofdrol.

Helaas is ook dit alleen het geval in de Verenigde Staten. Toch is het ook goed nieuws voor ons. Het laat zien dat Apple TV+ experimenteert met content die niet door de streamingdienst zelf gemaakt wordt. Iets wat we kennen van Netflix.

Wel staan deze films er maar een hele korte tijd op. Het is dus echt bedoeld als tijdelijke toevoeging om nog beter in een serie of film te komen. Dat het deze films afstemt op de eigen programmering lijkt echt een goede en unieke toevoeging. Hopelijk gebeurt dit ook snel in Nederland.