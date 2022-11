Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De allerbeste Apple TV+-series volgens IMDb

Apple TV+ begon met weinig series, maar ondertussen zijn er flink wat te vinden. Bijna allemaal zijn ze van goede kwaliteit, maar welke fictie-serie is nu de beste? Wij zetten de top 5 volgens IMDb op een rij.

Als je een film of serie uitzoekt is er een dikke kans dat je IMDb opent. In deze database is bijna elke show of film wel te vinden. Het leuke aan het platform is dat gebruikers cijfers kunnen geven. Zo kun je zien welke volgens kijkers de beste is. Maar welke Apple TV+-titel scoort het best?

De beste Apple TV+-series op IMDb

Apple TV+ staat bekend om zijn kwalitatieve series en films. Een top 5 doet dan ook eigenlijk geen recht aan alle kwaliteit die er te vinden is. In deze lijst zetten we de beste fictie-series op een rij, zodat je weet waar je moet beginnen als je de streamingdienst aanschaft.

Shantaram | 8,2

Shantaram staat nop maar net op Apple TV+, maar weet nu al ontzettend veel indruk te maken. De serie speelt zich af in het Bombay van de jaren ’80.

Lin Ford is op de vlucht voor zijn verleden, maar het lukt hem niet om uit de problemen te blijven als hij valt voor een bijzondere vrouw.

The Morning Show | 8,3

The Morning Show was het eerste grote succes op Apple TV+. De serie met Reese Witherspoon en Jennifer Aniston wist als eerste serie op het platform een Emmy Award in de wacht te slepen.

In de serie op Apple TV+ zien we het wel en wee van een nieuwsredactie van een Amerikaans televisieprogramma. Er gebeurt natuurlijk veel meer achter de schermen dan ervoor.

Pachinko op Apple TV+ | 8,4

Zuid Koreaanse series doen het niet alleen goed op Netflix. Ook op Apple TV+ is het een succes. Pachinko weet dan ook hoog te scoren bij de gebruikers van IMDb.

De serie is gebaseerd op een boek dat de hoop en dromen van een Koreaanse emigrantenfamilie vertelt. Die verlaat het thuisland in een ontembare zoektocht om te overleven en te gedijen.

Severance | 8,7

Het eerste seizoen van Severance is sinds april te vinden op Apple TV+ en je mag het met recht een echte mindfuck noemen. Het weet enorm goed te scoren bij recensenten en het grote publiek.

Mark leidt een team van kantoormedewerkers wiens herinneringen operatief zijn verdeeld tussen hun werk en privéleven. Wanneer een mysterieuze collega buiten het werk verschijnt, begint hij aan een reis om de waarheid over hun baan te ontdekken.

Ted Lasso | 8,8

Het mag geen verrassing heten dat Ted Lasso bovenaan staat in deze lijst. De serie is bedolven onder de lovende kritieken en belangrijke televisieprijzen.

Heb je Ted Lasso echt nog nooit gezien? Dan moet je dat zeker gaan doen! De serie gaat over een American Football-coach die de leiding krijgt over een Engels voetbalteam. Ondanks dat de resultaten niet top zijn. Weet Ted Lasso door zijn warme karakter, positivisme en humor de harten van elke kijker te veroveren.