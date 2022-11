Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV ideaal voor gaming, maar hoe scoort hij tegenover de PS4?

De gloednieuwe versie van de Apple TV heeft een Bionic A15-chipset aan boord. Daardoor kun je onder meer content een hoge resolutie en prachtige beeldkwaliteit bekijken. Maar hoe zit het met de gamingprestaties? Kan de mediaspeler stand houden tegen een Xbox One of een PlayStation 4?

De redactie van Flatpanels HD geeft het antwoord op die vraag in een uitgebreide test. Qua graphics en dergelijke is het waarschijnlijk geen strijd, dus dan komt het aan op andere kwaliteiten. Daarnaast is dit wel interessant vanwege de aard van de chip: die is namelijk ietwat beperkt ten opzichte van de versie in de iPhone 13.

Apple TV met A15 Bionic-chip

Zo beschikt de nieuwe Apple TV over een versie van de chipset met vier kernen in de grafische processor (in plaats van vijf) en vier kernen in de reguliere processor (eveneens: in plaats van vijf). Uit de test blijkt al snel dat deze iteratie van de speler in elk geval “veertig procent sneller is dan het voorgaande model”.

Daarnaast lijkt deze Apple TV minder aan throttling (prestaties inperken) te doen dan diens voorganger. En dat is opvallend, aangezien de nieuwe speler geen ventilator heeft. De nieuwe iteratie behoudt zijn prestaties langer, ook wanneer het apparaat warm wordt (84 procent t.o.v. 65 procent, na twintig minuten).

Sneller dan gameconsoles

Ook komt uit de test naar voren dat de Apple TV sneller dan de vorige generatie gameconsoles (Xbox One en PlayStation 4). In de singlecoretest gaat de speler de PS4 voorbij, maar qua multicore niet. De PS4 heeft immers meer kernen, dus dat had ook bijzonder geweest. Hoe zit het met de grafische prestaties?

De nieuwe Apple TV presenteert 1 tflops (een hoger aantal teraflops betekent dat een computer snel betere en mooiere beelden kan weergeven) aan grafische pracht. De Xbox One biedt minimaal 1,3 aan, terwijl de PS4 richting de 1,8 gaat. Tot slot is het zo dat de speler wel sneller werk- en opslaggeheugen heeft.

Flatpanels HD