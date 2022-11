Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV+: deze films en series verschijnen nog in 2022

Nog iets meer dan een maand en dan zit het jaar er al op. Als je bij Apple TV+ dit jaar geen nieuwe films en series meer verwacht, ben je aan het verkeerde adres. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt wat je allemaal nog kunt verwachten van de streamingdienst.

Tijdens de wintermaanden zitten we veel binnen en dan is het ideaal om Apple TV+ uit te proberen. De streamingdienst heeft inmiddels een behoorlijke lijst aan content en daar komen wekelijks nieuwe titels bij. Wat kunnen we nog in 2022 verwachten?

Nieuw op Apple TV+

Op Apple TV+ kun je de aankomende tijd een mix verwachten tussen bekende titels en nieuwe content. Wat te denken van een de comeback van Will Smith en een belangrijke rol voor een Nederlandse acteur.

Echo 3 – 23 november

Echo 3 heeft een Nederlands tintje. De hoofdrolspelers zijn namelijk de bekende acteur Luke Evans en onze eigen Michiel Huisman. De thriller speelt zich af in Zuid-Amerika en volgt een briljante jonge wetenschapper die het emotionele hart is van een klein Amerikaanse gezin.

Wanneer ze wordt vermist langs de grens tussen Colombia en Venezuela worstelen haar broer en man om haar te vinden in een persoonlijk drama dat zich afspeelt op de achtergrond van een geheime oorlog.

Slow Horses (seizoen 2) – 2 december

Na een succesvol eerste seizoen is Gary Oldman terug voor een tweede seizoen van dit komische spionagedrama op Apple TV+. Hierin zie je een disfunctioneel team van de Britse inlichtingendienst MI5.

Het team wordt geleid door de briljante maar opvliegende Jackson Lamb. Op de afdelingen belanden spionnen die fouten in hun carrière hebben gemaakt. Ze hebben dan ook de nodige blunders op hun naam staan. Lukt het nu om wel te functioneren?

Emancipation – 9 december

Deze Apple TV+-films is de comeback van Will Smith. We zien de acteur voor het eerst terug na zijn klap tijdens de Oscars. Hij speelt Peter, een man die ontsnapt uit de slavernij, vertrouwend op zijn verstand, geloof en diepe liefde voor zijn familie.

Hij moet er alles aan doen om koelbloedige jagers en de moerassen van Louisiana zien te overleven. De film is geïnspireerd op de foto’s van Whipped Peter. Daarop is te zien hoe zijn rug is toegetakeld door zweepslagen. Die droegen bij aan het verzet tegen de slavernij.

Little America (seizoen 2) – 9 december

Deze serie op de streamingdienst die al veel prijzen in de wacht sleepte, gaat over de bijzondere en verrassende verhalen van immigranten in de Verenigde Staten.

In het tweede seizoen van de Apple TV+-serie zien we acht ongelooflijke verhalen die zijn geïnspireerd door echte mensen van over de wereld. Zo is er een Belizaanse vrouw die werkt voor een chassidische familie in New York en een Koreaanse man die hoeden maakt voor de zwarte kerkgemeenschap in Detroit.