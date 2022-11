Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Oeps: Apple TV 4K kampt met bug die opslagcapaciteit halveert

Hoewel de Apple TV 4K van dit jaar een leuke stap vooruit is ten opzichte van het vorige model, kampt het product helaas wel met een irritant probleem. Door problemen binnen tvOS 16 krijgen consumenten slechts de helft van de beloofde opslagcapaciteit.

Dit wordt duidelijk door een bericht op website flastpanelshd. Het gaat om het model met 128GB aan opslagcapaciteit. Consumenten met dat model krijgen slechts toegang tot 64GB, waardoor ze dus veel minder kunnen met het product dan ze voorheen gedacht hadden.

Apple TV 4K: probleem halveert opslagcapaciteit

Geluk bij een ongeluk: het lijkt te gaan om een softwarematig-probleem. Door middel van een nieuwe update kan Apple dit dus snel oplossen en zou je als consument wel toegang moeten krijgen tot de volledige opslagcapaciteit.

De reden voor deze conclusie is het feit dat het probleem alleen op specifieke momenten opduikt. Zodra er bij 64GB bezette ruimte een game of app geĂ¯nstalleerd wordt, krijgen consumenten een melding te zien van het feit dat het geheugen vol is.

“De applicatie kan niet geĂ¯nstalleerd worden, omdat er te weinig opslagcapaciteit is”, is een van de meldingen die mensen met een Apple TV 4K te zien krijgen.

Een aardige stap vooruit

In oktober kondigde Apple verschillende nieuwe producten aan. We maakten kennis met de iPad (tiende-generatie), de iPad Pro met M2-chip Ă©n een vernieuwde versie van de Apple TV 4K. Van alle producten is die laatste als enige niet duurder dan zijn voorganger. Sterker nog: hij is goedkoper.

Dat wil overigens niet zeggen dat er weinig nieuws te vinden is. Qua uiterlijk is de Apple TV een stuk kleiner en dunner geworden. Onder de motorkap zit een krachtigere chip Ă©n kunnen consumenten beroep doen op twee keer zoveel opslagcapaciteit als voorheen. Al moet dit dan dus wel gewoon beschikbaar zijn.

