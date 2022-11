Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 aanpassingen en features waar de nieuwe Apple TV 4K over beschikt

Twee weken gelden werd de nieuwe Apple TV 4K, door middel van een persbericht, aangekondigd. Het multimediakastje lijkt op het eerste oog niet zo’n hele grote upgrade te zijn, maar doet bepaalde zaken wel iets anders dan zijn voorganger. Vanaf vandaag is hij te koop.

Om een goed beeld te krijgen van welke zaken dat precies zijn zet OMT-redacteur Mark Hofman er vijf voor je op een rij.

Apple TV 4K (2022): 5 machtige nieuwe functionaliteiten

In tegenstelling tot bijna ieder iPad-model is de Apple TV 4K in prijs gedaald. Je tikt het slimme kastje inmiddels voor een bedrag van 169 euro op de kop. Hiermee haal je wel het Wi-Fi-model in huis. Wil je ook een Ethernet-aansluiting hebben, dan lap je op dit moment 189 euro.

Maar voor je aan de slag gaat met dit nieuwe product is het best goed om te weten welke zaken er precies nieuw zijn. Ik zet er vijf op een rij:

#1 Dunner en lichter

Laten we beginnen bij het ontwerp. De Apple TV 4K (2022) is voorzien van een verbeterd ontwerp. Heel anders dan zijn voorganger ziet het apparaat er niet uit, maar hij is wel een stuk compacter geworden.

Het nieuwe model is niet alleen 12% dunner, maar ook nog eens 50% lichter geworden. Makkelijker weg te zetten in je set-up dus, wat de Apple TV 4K te danken heeft aan de A15 Bionic Chip. Maar daar later meer over.

#2 Apple TV 4K ondersteunt HDR10+

Aan de softwarematige kant heeft Apple dit keer ook HDR10+-ondersteuning toegevoegd. Deze functionaliteit tilt de kwaliteit van het beeld, naast Dolby Vision, omhoog in ondersteunde applicaties.

Een betere beeldkwaliteit, mits de juiste televisie, lijkt dus een feit.

#3 Meer opslag en geheugen

De Apple TV 4K (2022) beschikt over zowel meer werkgeheugen als opslagcapaciteit. Het vorige model moest het op dit gebied doen met 3GB RAM en 64GB aan opslag.

Dit keer beschik je als consument over een product met 4GB aan werkgeheugen en maar liefst 128GB aan opslagcapaciteit.

#4 Apple TV 4K heeft A15 Bionic

Hou je vast: de nieuwe Apple TV is 50% sneller dan zijn voorganger. De oorzaak: de toevoeging van de nieuwe A15 Bionic chip. Het vorige model droeg nog een A12 Bionic met zich mee.

Het verschil zie je volgens Apple vooral in de reactiesnelheid van het systeem, maar ook zeker de grafische prestaties. Zo is de nieuwe Apple TV 4K 30% beter dan zijn voorganger.

#5 Siri Remote zonder oplader

De nieuwe Siri Remote heeft de Lightning-poort achter zich gelaten en werkt nu volledig op USB-C. Enige nadeel is dat een oplader voor de afstandsbediening ontbreekt. Die zal je dus zelf nog moeten kopen.