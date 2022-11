Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De belangrijkste les die Apple-CEO Tim Cook leerde van Steve Jobs

Apple-CEO Tim Cook wordt wel eens vaker geïnterviewd natuurlijk. Maar meestal gaan die interviews over het bedrijf of andere zakelijke dingen. Soms vragen journalisten, interviewers of videomakers ook naar wat persoonlijkere kanten van iemand als Cook. En dat is nu het geval tijdens het FIRST Inspire 2022 Gala.

De afkorting FIRST had zo uit een Marvel-comic kunnen komen en staat voor For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Dit is een organisatie die de jeugd probeert te motiveren op te staan als wetenschappelijke en technologische leiders. Het is dus niet gek dat Apple-CEO Tim Cook daar even komt buurten.

Apple-CEO over Steve Jobs

Tijdens zijn bezoek aan het gala werd Cook geïnterviewd door Brian Tong, die een YouTube-kanaal heeft met iets meer dan 250.000 abonnees. Tong vroeg onder meer naar de belangrijkste les die Cook leerde van Jobs. Zijn antwoord: “The joy is in the journey“. Oftewel: het gaat om de reis en niet om de bestemming.

De Apple-CEO licht zijn antwoord nog iets meer toe, dat we niet vertaald hebben om de uitspraak puur te houden.

“You know I always used to think about the next thing, and always sort of put off the happiness until the next thing occurs. And of course the next thing never occurs. But he taught me the joy is in the journey.“

Een mooie levensles

De les die Cook leerde van Jobs heeft niet alleen betrekking op nieuwe spulletjes die constant verschijnen. Je zou hier ook een bredere levensles uit kunnen trekken. Dat je moet genieten van het moment en niet constant bezig bent met wat er komt. Want dat komt vanzelf wel, en dan kun je er op dat moment van genieten.

Ook vraagt Tong nog naar het onderwijs dat Cook genoten heeft. Hij geeft aan “een product” te zijn van openbaar onderwijs. Hij ziet dat als de basis voor alles wat hij kan in het leven, waaronder leidinggeven aan een bedrijf als Apple. Het interview duurt ongeveer vijf minuten en hebben we toegevoegd aan dit bericht.

YouTube