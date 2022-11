Terug in de tijd: Apple grijpt met iPhone 15 naar bekend ontwerp

Sinds de introductie van de iPhone 12 leven consumenten met een Apple-smartphone die iets anders oogt dan zijn voorgangers. Dit heeft voornamelijk te maken met de overstap van ronde randen naar vlakken randen. Iets dat in 2023, met de introductie van de iPhone 15, weer kan veranderen.

Het is nog erg vroeg om het een zekerheid te zeggen, maar ShrimpApplePro deelt het nieuws wel op Twitter. De informatie is, naar eigen zeggen, afkomstig van bronnen die bekend zijn met de plannen van Apple.

Opvallend genoeg zijn er de laatste tijd heel veel geruchten te vinden over de iPhone 15. Doorgaans begint de spanning van een nieuwe smartphone al na de lancering van het nieuwe model, maar dit jaar lijkt men er een schepje bovenop te doen.

Naast het feit dat men online spreekt over een titanium behuizing en ronde randen, hebben we de afgelopen weken al heel veel meer gehoord. Zo verschenen er berichten over de nieuwe camera’s, een groter gat tussen de Pro- en standaard-modellen en werd de Ultra-naam gedropt.

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 20, 2022