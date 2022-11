Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

SUV ramt Apple Store in Massachusetts: ongeluk of bewuste aanslag?

Medewerkers van Apple Derby Street in Hingham, Massachusetts in de Verenigde Staten zagen afgelopen maandag ineens een SUV door de pui van de winkel rijden. Het gevolg was één overleden persoon en vier mensen in kritieke toestand. Dit voorval vond om elf uur in de ochtend plaats. Uiteraard is de winkel nu dicht.

Een vraag die nu blijft hangen is of dit een ongeluk of een aanslag was. Een brandweerman die aanwezig was na het voorval beschreef de crash als “intentioneel”. De officier van justitie, Tim Cruz, laat weten dat er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt. Maar voor nu ligt de focus op de mensen in de winkel.

SUV door de pui van een Apple Store

Ook gaat er veel aandacht uit naar de familieleden van de getroffen personen. Eén persoon kwam om het leven, terwijl vier anderen nog voor hun leven vechten. Verder is het zo dat de officier van justitie laat weten dat er nu weinig informatie gedeeld kan worden. Dat komt doordat de zaak nu dus nog actief onderzocht wordt.

De bestuurder van de SUV is opgepakt en wordt momenteel ondervraagd. Voordat de auto bij de mensen in de winkel aan kwam, moest die eerst door het grote raam heen denderen. Een getuige laat weten dat dit klonk “als een gigantische explosie”. “Het was echt luid.” De auto is met een sleepwagen uit de winkel gehaald.

De bestuurder was mogelijk gewond

Een andere getuige vertelt tegenover de Patriot Ledger dat de bestuurder gewond en bebloed leek. De persoon was wel alert en bij bewustzijn. Na de crash werd die uit de auto gehaald door de hulpverleners. De auto zorgde overigens voor een blokkade, waardoor meerdere mensen niet meer naar buiten konden gaan.

Na de crash kwamen er in totaal veertien ambulances en zeven brandweerwagens op het, mogelijk doelbewuste, ongeluk af. Het is nog niet bekend waarom de bestuurder deed wat die deed. In het verleden reden andere mensen ook wel eens door puien van Apple Stores heen, met als doel apparatuur te stelen; zoals iPhones of Macs.

