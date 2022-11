Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple grijpt voor iPhone 15 mogelijk nog steeds naar oude bekende

Het lijkt erop dat Apple voorlopig in zee blijft gaan met een oude bekende. Want als we de meest recente geruchten mogen geloven, dan gaat de iPhone-maker wederom samenwerken met chipfabrikant Qualcomm voor de modem van de iPhone 15-lijn. Die leverancier levert straks “de overgrote meerderheid” van die modems.

Dat is althans wat Bloomberg-redacteur Mark Gurman meldt in één van z’n recent gepubliceerde artikelen. Eerder was nog de verwachting dat Qualcomm slechts een klein deel van de modems zou leveren. Onduidelijk was toen nog waar Apple het gros van de benodigde onderdelen vandaan zou halen.

Apple en Qualcomm blijven samenwerken

Dat Apple afstand zou nemen van Qualcomm, kwam niet uit de lucht vallen. De chipfabrikant zei namelijk in november 2021 te verwachten dat die slechts twintig procent van de iPhone-modems in 2023 zou leveren. Het bedrijf uit Cupertino zou namelijk werken aan een eigen modem voor zijn premium smartphonelijn.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat Apple de ontwikkeling van zijn eigen modem achter de rug heeft. Maar ook dat is geen vreemd nieuws. Van de zomer sprak analist Ming-Chi Kuo hier nog over. In juni gaf de man aan dat de ontwikkeling van de 5G-modem gefaald was en dat Qualcomm dus hofleverancier bleef.

Het werk wordt voortgezet

Dat betekent niet dat de plannen volledig verdwenen zijn. Kuo laat namelijk weten dat hoewel er tegenslagen zijn, de plannen nu vooruitgeschoven worden. Het idee is dat Apple nog steeds werkt aan eigen modems. Maar die modems laten dus nog even op zich wachten, totdat het bedrijf er tevreden over is.

De relatie tussen Apple en Qualcomm kreeg wel een klap te verwerken toen de iPhone-maker de chipproducent voor de rechter sleepte. De fabrikant zou onrechtmatig royalties ontvangen hebben voor technologie waar die niets mee van doen had. Uiteindelijk moest Apple de rechtszaak staken.

