Ted Lasso in het echt: ‘Apple wil Premier League-voetbalclub overkopen’

Een interessant gerucht op de donderdagmiddag. Het Engelse Daily Star beweert dat Apple interesse heeft om een Engelse Premiere League-club te kopen. Ted Lasso in het echt?

Ted Lasso is hét gezicht van streamingdienst Apple TV+. Het personage heeft een hoofdrol in de gelijknamige serie en draait om een American Football-coach die zijn weg probeert te vinden in het Engelse voetbal. Iets dat Apple, in zekere zin, ook in het echt lijkt te willen.

Apple heeft interesse in koop Premier League-club

Als we de Daily Star mogen geloven is Apple bereid om diep in de buidel te tasten voor een Engelse voetbalclub. Het gaat om Manchester United, de club van Nederlandse coach Erik ten Hag. Het behoort tot een van de meest iconische clubs op aarde en kan zomaar in handen van het Amerikaanse bedrijven vallen.

Volgens de geruchten heeft Apple een bedrag van 5.8 miljard Britse pond over voor de Engelse club. Omgerekend is dat een bedrag van 6.7 miljard euro.

Waar de informatie precies vandaan komt is niet bekend. Wel spreekt men over grootse plannen. Apple zou de Premier League-club naar een hoger niveau willen tillen.

Dat doel wil het bereiken door bijvoorbeeld een gloednieuw stadion te bouwen. Overigens niet zomaar eentje. Apple is van plan een thuishaven te bouwen die alle andere stadions in het niets zetten.

Unieke zet van het Amerikaanse bedrijf

Mocht Apple daadwerkelijk de eigenaar worden van Manchester United, hebben we te maken met een unieke aankoop. Het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook heeft in het verleden verschillende aankopen gedaan, maar aan een sportclub wilde het de vingers niet eerder branden.

Op voetbalgebied is het bedrijf overigens wel actief. Zo sleepte het een tijdje geleden de rechten binnen voor Major League Soccer, de grootste voetbalcompetitie in de Verenigde Staten.

Zowel Apple als Manchester hebben nog geen reactie gegeven op het gerucht. Logisch, want dat doen beide partijen doorgaans nooit.