Deze awesome Apple-nostalgie moét je kopen bij Grid

Een jaar geleden meldden we al dat GRID Studio op prachtige wijze Apple-producten in een lijst stoppen. Het is memorabilia van de hoogste orde! En het mooie is: deze Black Friday-week zijn al deze producten in de aanbieding.

Zit je echt te wachten op een eerste iPhone of iPad in het dagelijks gebruik? De kans is klein. Maar wil je deze iconische tech aan je muur hebben? Is dat een retorische vraag? Mocht je alsnog het antwoord willen hebben: hell yeah.

Grid maakt van oude Apple-tech een kunstwerk

Zoals we al schreven is Grid een voorloper als het gaat om behoud en uitleg van oude technologie. Het creëert unieke aandachtpunten waar de echte fan dagelijks met trots naar kan kijken.

Vooropgesteld: Grid is mogelijk de beste fabrikant van techmemoires. Het haalt zorgvuldig Apple-producten uit elkaar, en plaatst dit in een frame. Daarnaast wordt het apparaat gesiert door hele toffe info over alle kleine onderdelen. Vaak onderdelen waar mening mens niet eens over nadenkt. Een te vinden voor weinig op Black Friday.

Meer dan Apple!

Het bedrijf, of feitelijk studio, gaat echter een stuk verder dan dat. Zo vind je ook oude gameconsoles en andersoortige telefoons terug op de site en tegen een mooie prijs op Black Friday.

Wij geven Grid honderd procent steun vanwege het feit dat ze een Nokia 3310 uit elkaar hebben getrokken. Dat is serieus Lord of the Rings Sauron-stijl kracht en macht. Die telefoon kán niet open noch kapot.

Goede Black Friday-deals

Terugkerend; Grid heeft nu een keur aan hele fijne deals rondom Black Friday. Zo kost de eerste iPad nu slechts 385,50 euro in plaats van 482,12 euro. Da’s bijna honderd euro minder.

Ook is de eerste generatie Apple Watch (in de volksmond de generatie 0) volledig ontleed. Deze kost je nu 192 euro in plaats van 240 euro op Black Friday. Het was de meest verkochte ‘wearable’ met 4,2 miljoen stuks. Een absoluut museumstuk.

Gameboys en meer op Black Friday

Maar Grid gaat een stap verder dan alleen Apple: zoals gezegd kan je er ook andere oude telefoons vinden (los van de iPhone). Daarnaast vind je er ook oude consoles die tegen een sterk verlaagde prijs te vinden zijn rondom Black Friday.

Onze persoonlijke favoriet is de GameBoy Pocket die op Black Friday is afgeprijsd van 221 euro naar 182 euro. Dit is verreweg de meest iconische handheld die ooit is gemaakt (de GameGear, Lynx en PSP slenteren daar achteraan).

Maar ook de DualShock-controller voor de PlayStation is nu in de aanbieding op Black Friday. Deze was 240 euro maar is nu met 50 euro goedkoper geworden. Voor 192,27 euro hangt deze aan je muur.

Met andere woorden: duik absoluut in deze rabbithole op Black Friday, want Grid maak prachtige dingen van oude apparaten zoals die van Apple en consorten. En we kunnen jullie even een heads up geven: hou de site van GRID aankomenden vrijdag sowieso in de gaten, we vermoeden dat de prijzen dan nóg meer dalen.