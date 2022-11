Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple is nog niet klaar voor 2022: vijf dingen die we nog krijgen!

De hardwareproducten van Apple hebben nu wel allemaal het levenslicht gezien. Maar zit Apple te sluimeren? Verre van: hier vijf nieuwe diensten die nog in 2022 uitgerold worden.

Verwacht (natuurlijk) geen nieuwe iPhone of iPad die nog even zomaar uitgebracht worden door Apple. Maar het techbedrijf zit zeker niet stil.

Apple heeft nog vijf leuke dingen in petto vor 2022

Dat we niet opnieuw mogen genieten van nieuwe Apple-hardware is niet verwonderlijk. Toch zit het bedrijf in Cupertino niet op een bureaustoel te wiebelen tot volgend jaar, zo blijkt uit een paar toezeggingen. Het leeuwendeel van de nieuwe aankondigingen zijn op software en diensten gebaseerd en dus zijn we enigszins enthousiast.

#1 Apple komt met iOS 16.2

Deze nieuwe firmware voor de iPhone is vooralsnog in bèta maar komt naar verwachting in december 2022 uit. Zo mogen we de nieuwe Whiteboard-app verwachten, een tikkie nieuwe user graphical interface krijgen, van Live Activities voor sport via de Apple TV-app genieten en van Slaap- en Medicatie-widgets op het thuisscherm gebruik maken.

Naast iOS 16.2 staan ook macOS 13.1, watchOS 9.2 én tVOS 16.2 voor diezelfde maand in de planning. Laatstgenoemde staat nu Siri-gebruik toe voor meerdere gebruikers, zodat je ervaring wat persoonlijker wordt, want Siri gaat niet los als je huisgenoot wat vraagt.

#2 Beloofd maar nog niet online: SOS via satelliet

Apple heeft trots bij de lancering laten weten dat ‘men’ (lees Amerikanen) binnenkort gebruik kan maken van SOS-telefoontjes en berichten via een satelliet. Deze feature heeft echter nog even op zich laten wachten.

De functie is waarschijnlijk al beschikbaar in update 16.1.1, maar de kans is groter dat we nog even moeten wachten op iOS 16.2. En wij in Europa dus helemaal, maar goed, het is niet alsof we dat op de Veluwe of Texel nodig hebben.

#3 Prachtige klassieke muziek in iTunes

Apple kondigde al vorig jaar augustus aan dat het Primephonic heeft gekocht. Het is een muziekservice dat zich vooral richt op klassieke muziek. Deze app is nog steeds niet opgedoken in updates, maar aangezien er al code te vinden was over deze service in iOS 15 is te verwachten dat het nog dit jaar uitkomt.

#4 Zelf mogen repareren van Apple

Het bedrijf heeft een flinke tijd onder vuur gelegen omdat het de zogenoemde ‘self service repair’ heeft afgehouden. Dit betekent dat je je eigen apparaat mag repareren of het door derden laat doen. Daar is het deels op teruggekeerd.

Nu gaat Apple een stukje verder door aan te geven dat deze mogelijkheden in meerdere landen worden uitgebracht. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld Apple-processoren aan te schaffen als deze vervangen moeten worden. Dat is een grote deal, want het bedrijf verbood enige tijd dat derde partijen onderdelen aan mochten schaffen voor reparatie.

#5 Apple springt op de Black Friday-wagen in 2022

Het bedrijf was al enige tijd bezig met het fenomeen Black Friday en Cyber Monday (waarbij op en rond 25 november elektronica voor veel minder geld te koop is). Je kreeg namelijk bijvoorbeeld tegoedbonnen voor weinig om nieuwe Apple-producten te kopen.

Ook dit jaar is het op en rond Black Friday weer mogelijk om Apple-producten te kopen voor een relatief prikkie. We waarschuwen vrolijke kopers wel over het volgende; er is een dikke kans dat je dezelfde producten bij bijvoorbeeld Amazon voor minder geld kunt vinden.