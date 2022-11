Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Volgens Apple Music is dit het beste wat 2022 muzikaal te bieden had

We riepen het gisteren al even: de tijd om terug te blikken op alles wat 2022 ons te bieden had is aangebroken. Niet alleen bij ons, maar ook zeker bij Apple. Na de bekendmaking van de beste App Store-games en apps, focust het Amerikaanse bedrijf zich nu op de muziek van 2022.

Apple Music behoort tot de grotere streamingdiensten ter aarde en is voor miljoenen mensen dé plek om dagelijks van muziek te kunnen genieten. Maar waar luisterden ze het afgelopen jaar nu precies naar?

Apple Music dropt beste muziek van 2022

Die vraag beantwoordt de streamingdienst door de populairste nummers, artiesten en albums van 2022 bekend te maken. Apple Music baseert deze lijst op de luistercijfers van gebruikers, die dit jaar in grote getale zijn gegroeid. Opvallend genoeg waren er voornamelijk niet-Engelstalige nummers die goed wisten te presteren.

Van de beste nummers die we gehoord hebben tot de beste genres en de meest gezochte tracks op Shazam: je vindt ze hieronder in het duidelijke overzicht van Apple Music:

Beste nummer 2022:  The Kid LAROI & Justin Bieber: STAY

The Kid LAROI & Justin Bieber: STAY Meest geluisterde nummer in Nederland:  Harry Styles РAs It Was

Harry Styles – As It Was Meest geluisterde nummer in Belgi√ę:¬† Ninho – Jefe

Ninho – Jefe Meest gelezen lyrics:¬† Disney’s Encanto – We Don’t Talk About Bruno

Disney’s Encanto – We Don’t Talk About Bruno Meest gezochte nummer op Shazam:¬† Elton John & Dua Lipa – Cold Hear (PNAU Remix)

Elton John & Dua Lipa РCold Hear (PNAU Remix) Beste genre:  Hip-Hop

Hip-Hop Favoriete fitness-nummer: DJ Joel Corry feat. MNEK РHead & Heart

Voor iedere categorie die je hierboven kunt zien, heeft Apple Music een aparte afspeellijst gemaakt. Deze zijn binnen de app zelf, of via deze website, te bekijken en te beluisteren.

Replay 2022 is compleet nieuw jasje

Net als Spotify geeft Apple Music je ook ieder jaar een persoonlijke terugblik. Hierbij bekijkt de streamingdienst naar welke nummers, artiesten en albums je het meeste geluisterd hebt. Waar Spotify dit aan de man brengt onder de naam Wrapped, doet Apple Music het met Replay 2022.

Dat onderdeel heeft Apple overigens wel in een gloednieuw jasje gestoken. Het Amerikaanse bedrijf hanteerde voorgaande jaren vooral een persoonlijke afspeellijst, maar werkt dit jaar meer met grafische beelden. Zo heb je toegang tot een persoonlijke Highlight Reel en kun jij je volledige Replay overzichtelijk bekijken.

Om je eigen Apple Music Replay 2022 te bekijken klik je op de streamingdienst, onder het tabje Ontdek, op het grote blauwe Replay-label. Dit is een link naar een speciale website waar je even in moet loggen, zodat jij je eigen gegevens te zien krijgt.