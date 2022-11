Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Music en Apple TV+ gratis voor Xbox-gebruikers

Heb je Xbox Game Pass Ultimate? Dan kun je nu gebruikmaken van gratis Apple TV+ en Apple Music. Deze promotieactie komt op een bijzonder moment.

Microsoft en Apple zijn grote concurrenten van elkaar. Ze hebben natuurlijk allebei hun eigen besturingssysteem voor computers. Toch weerhoudt het ze er niet van om af en toe samen te werken. Dit keer is Apple Music en Apple TV+ extra voordelig voor Xbox-gebruikers.

Gratis Apple TV+ en Music met Xbox

Heb je namelijk Xbox Game Pass Ultimate? Dan kun je nu drie maanden gratis Apple TV+ en Apple Music proberen. Terwijl Music een ontzettend groot aanbod heeft aan muziek, kun je op TV+ een flink aantal topseries en -films zien.

Als je nog geen Apple Music of Apple TV+ abonnement hebt, kun je de drie gratis maanden claimen via jouw Xbox-console of de Xbox-app op Windows. Deze proefperiodes zijn beschikbaar tot 31 maart 2023.

Het moment van de actie is op een ideaal moment. De Apple Music-app is sinds oktober beschikbaar op de Xbox-consoles. Alleen op de 360 is deze niet beschikbaar, meldt Microsoft.

Dit moet je weten over de actie

Apple TV+ timmert nu al een tijdje aan de weg. Eerst stond er niet zoveel content op de streamingdienst, maar het aanbod is inmiddels flink uitgebreid. Zo kun je de avonturen volgen van Ted Lasso of meegaan naar het India van de jaren ’80 in Shantaram. Xbox-gebruikers kunnen dat nu dus uittesten.

Helaas is Apple TV+ en Apple Music niet de hele periode van je Xbox Game Pass Ultimate-abonnement geldig. De actie geldt namelijk alleen voor een proefperiode van 3 maanden. Daarna zal je er dus apart voor moeten betalen.

Op dit moment kost een Apple TV+-abonnement 6,99 euro per maand en Apple Music 10,99 euro per maand. De prijzen zijn namelijk recent verhoogd. Wil je beiden hebben na je proefperiode? Dan is Apple One de beste keuze. Die dienst kost 16,95 euro per maand en naast de twee vorige diensten heb je ook toegang tot Arcade en iCloud.