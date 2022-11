Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe deze Apple-medewerker 17 miljoen dollar van het bedrijf jatte

Aanklagers in de Verenigde Staten hebben deze week laten weten een oud-medewerker van Apple aangehouden te hebben. De reden: hij wist in zijn tijd bij het bedrijf maar liefst 17 miljoen dollar buit te maken.

Dhirendra Prasad wist samen met twee compagnons, Don M. Baker en Robert Gary Hansen, de buit binnen te harken. Maar hoe heeft hij dat precies gedaan?

Oud-medewerker Apple jat 17 miljoen

Als inkoper voor Apples Global Service Supply Chain heb je toegang tot zaken waar je anders nooit toegang tot krijgt. Dhirendra Prasad ging van 2008 tot 2011 uitstekend met die verantwoordelijkheid om, maar besloot daarna dat het tijd was voor een extra zakcentje.

Vanwege zijn functie binnen het Amerikaanse bedrijf moest Prasad geregeld onderdelen inkopen bij verkopende partijen. En om zijn plan goed te laten slagen sloot hij een deal met twee eigenaren van twee van die verkopende partijen. Don M. Baker, Robert Gary Hansen en Dhirsendra Prasad sloten een deal die hen uiteindelijk 17 miljoen dollar opleverde.

Inmiddels is er dus een einde gekomen aan het hele ‘feest’. Prasad heeft schuldig gepleit en krijgt op 1 maart 2023 te horen hoe lang hij de gevangenis in moet. Volgens experts kan de oud-medewerker van Apple rekening houden met een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar.

Don M. Baker en Robert Gary Hansen werden eerder al aangehouden voor verschillende andere zaken. Daarin verklaarde beide heren ook schuldig te zijn.

Hoe kregen ze het voor elkaar?

Dankzij de aanhouding komt de zaak in de Verenigde Staten aan het licht. De schuldverklaring zorgt er op zijn beurt voor dat we ook weten hoe de drie mannen het precies voor elkaar kregen.

Voor de Apple Global Service Supply Chain kocht Prasad verschillende onderdelen in. Dat deed hij doorgaans bij alle verschillende verkopende partijen, maar zo nu en dan ook bij die van Don M. Baker en Robert Gary Hansen.

Dat was soms voor de benodigde producten maar soms ook voor zaken die Apple allang in huis had. De ene keer kreeg het bedrijf dus dubbele materialen, de andere keer werden ze simpelweg niet geleverd. En het geld? Dat werd op creatieve wijze verdeeld door de drie heren.

Prasad maakte zich overigens niet alleen schuldig aan deze handeling. De Apple-medewerker kreeg het bijvoorbeeld ook voor elkaar belastingfraude te plegen. Illegaal geld tussen Hansen en hem werd doorgesluisd, waar de twee uiteindelijk een lekker zakcentje aan verdienden.

Of ze er lang van kunnen genieten is niet duidelijk. Inmiddels heeft de Amerikaanse regering al beslag gelegd op een groot deel van het geld.