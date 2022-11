Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘Sony’s baanbrekende camerasensor volgend jaar in de iPhone 15’

Nu de iPhone 14-lijn lang en breed beschikbaar is, kijkt het geruchtencircuit naar de iPhone 15. Over die smartphone wordt nu beweerd dat die een krachtige camerasensor krijgt van een belangrijke productiepartner uit Japan. Dit bedrijf maakt zelf ook smartphones, maar staat vooral bekend om zijn camerasensoren.

Tenminste, op de markt voor smartphones dan. Want Sony kennen we natuurlijk allemaal van PlayStations, audio-apparaten en haarscherpe televisies. De nieuwe sensor voor de iPhone 15 moet een echte verbetering zijn. Het systeem kan meer licht opvangen en daardoor zowel overbelichting als onderbelichting tegengaan.

iPhone 15 met Sony-sensor?

Wanneer je het over camerasensoren hebt, dan worden de verhalen al snel technisch. Nikkei Asia meldt in elk geval dat Sony’s nieuwe beeldsensor “het saturatieniveau in elke pixel verdubbelt”. Daardoor kan die gemakkelijk een foto maken van een persoon die precies voor een lichtbron staat.

En ondanks de grote hoeveelheid aan licht, worden er geen kleuren of details opgeblazen, aldus de publicatie. Het zou zelfs gaan om een ware doorbraak, als we de geruchtenmakers mogen geloven. Dat belooft dus wat voor de toekomst van de iPhone 15 (maar waarschijnlijk krijgt alleen de Pro-reeks deze sensor, helaas).

Betere HDR-fotografie

Voor de iPhone 15 geldt dat we straks dus wederom kekke kiekjes kunnen schieten met het systeem. En het ziet ernaar uit dat ook de HDR-fotografie beter gaat zijn. Tot nu toe is de HDR-stand op een iPhone niet jé-van-hét, maar dat kan straks dus veranderen. De woorden maken ons in elk geval enthousiast voor 2023.

Andere geruchtendelers lieten eerder al vallen dat de iPhone 15 straks beschikt over een betere telelens. Daardoor zou het inzoomen dus ook veel en veel beter moeten gaan dan op de iPhone 14. Belangrijke Android-vlaggenschepen beschikken eveneens over zo’n lens, waar gebruikers zeer over te spreken zijn.

Het duurt nog wel ruim een jaar voordat we hier achterkomen, maar de vooruitzichten lijken vooralsnog positief.

